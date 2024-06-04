Hayvancının balya sıkıntısı büyük

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancılarımız, bu yıl ülkemizin büyük bir bölümünde yaşanan kuraklık nedeniyle gerek yeşil ot gerekse kuru ot yaparak hayvanlarına yediremediklerini dile getirerek, bugünlerde yaşadıkları sıkıntıları bizlerle paylaştılar.

Özellikle orta Mesarya bölgesinde gerek küçükbaş hayvancılık gerekse büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın geçtiğimiz yıldan stok yapmamaları nedeniyle bugünlerde sıkıntı yaşadıkları zira geçtiğimiz yıldan elinde rulo galem balya veya sano balyası olanların tanesine istedikleri fiyatların hayvancıları adeta batıracağı ifade edildi.

Bize ulaşan hayvancılarımız, galem rulo balyası olanların 700 – 1000 TL arasında bir fiyat biçtiklerini, sano balyasına ise 1200 ile 1500 TL arasında fiyat biçildiğini dile getirerek, bu fiyatların bellerini büktüğünü sözlerine eklediler.

