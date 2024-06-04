banner913
banner932
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
6 0
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
20 0
 
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
28 0
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
28 0
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
24 0
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
32 0
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
31 0
banner1032
banner1038

Hayvancının balya sıkıntısı büyük

banner1020

banner974
Hayvancının balya sıkıntısı büyük
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancılarımız, bu yıl ülkemizin büyük bir bölümünde yaşanan kuraklık nedeniyle gerek yeşil ot gerekse kuru ot yaparak hayvanlarına yediremediklerini dile getirerek, bugünlerde yaşadıkları sıkıntıları bizlerle paylaştılar.
Özellikle orta Mesarya bölgesinde gerek küçükbaş hayvancılık gerekse büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın geçtiğimiz yıldan stok yapmamaları nedeniyle bugünlerde sıkıntı yaşadıkları zira geçtiğimiz yıldan elinde rulo galem balya veya sano balyası olanların tanesine istedikleri fiyatların hayvancıları adeta batıracağı ifade edildi.
Bize ulaşan hayvancılarımız, galem rulo balyası olanların 700 – 1000 TL arasında bir fiyat biçtiklerini, sano balyasına ise 1200 ile 1500 TL arasında fiyat biçildiğini dile getirerek, bu fiyatların bellerini büktüğünü sözlerine eklediler.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.