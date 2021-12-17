Bu mezarlarda yatmanın bedeli 41 bin 140 TL

İstanbul’da 2022 yılının mezar yeri ücretleri belirlendi. Mezarlık yer bedeli ücretlerine zam yapılmazken en ucuz boş mezar yeri bedeli 2 bin 640 TL, en pahalı boş mezar yeri ücreti ise 41 bin 140 TL oldu



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı oturumlarının son birleşiminde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni mezarlık ücret tarifesi belirlendi. Galvanizli tabut 850 TL'den 930 TL'ye, aylık cenaze aracı kiralama ücreti 7 bin 500 liradan 8 bin 250 TL'ye kabir nakli ücreti 2 bin liradan 2 bin 200 TL'ye çıktı.

Gasilhane, İstanbul dışına cenaze nakil, tabut, tahnit, tabut örtüsü hizmeti ücretsiz olarak verilmeye devam edecek.

Gömü ücretleri, mezarlık gruplarına göre ayrı ayrı belirlendi.

*Karacaahmet, Çengelköy, Zincirlikuyu ve Aşiyan'ın aralarında bulunduğu 1. grup mezarlıklarda 6 bin 600 TL olan yer bedeli fiyatı değişmedi. Cenaze yanındaki boş yer bedeli 18 bin 700 liradan 20 bin 570 liraya, boş mezar yeri bedeli 37 bin 400 liradan 41 bin 140 liraya çıktı.

*Edirnekapı Şehitliği, Emirgan, Feriköy mezarlıklarının aralarında bulunduğu 2.grup mezarlıklarda da bin 200 lira olan yer bedelinde değişikliğe gidilmedi. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri bedeli 7 bin 500 liradan 8 bin 250 TL'ye, boş mezar yeri bedeli 15 bin liradan 16 bin 500 liraya yükseltildi.



