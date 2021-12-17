 Kendine kötü hissetmene izin ver

Bazen herkes hayatı son sürat yaşarken, biz kendimizi bir perdenin arkasına gizlenmiş hayatı oradan sessizce izliyormuş gibi hissederiz. Hayatın tüm telaşları anlamsız ve tatsız geliyor. Kötü hissediyoruz … Biri de kurtarmaya gelmiyor bizi bu perdenin arkasından. Kimsesiziz de işte…
Ne olacak şimdi? Bir kemiğin arkasından saatlerce yol giden itler bile gülecek kimsesizliğimize. Dolanamıyoruz da etrafından bu yalnızlığın, bu kederin, bu yasın belki ama ne yapmalıyız?
Dolanamıyorsak içinden geçmeliyiz, iliklerimize kadar hissetmeli, yaşadığımız kederin hakkını vermeliyiz. Bilmeliyiz ki içinde bulunduğumuz bu durumu görmezden gelmek, onu yok etmeyecektir.
Bu mağlubiyetten güçlenerek ayağa kalkmak için kötü hissetmekten korkmamalıyız. Üzüntünün, kederin doğamızda var olan duygulardan biri olduğunu kabullenmeliyiz.
“Aman kötü hissetmeyeyim, o zaman güçsüz olurum.”
“Aman yere düşmeyeyim, düşmana fırsat veririm.”
“Eyvah, kötü hissediyorum! Evrene kötü enerjiler gönderdim kesin başıma bir iş gelecek.”
“Pozitif düşün, pozitif düşün, pozitif düşün…”
Bu zihnimizde dönen düşünceler bizlere daha çok zarar vermekten başka hiçbir işlevi olmayan düşüncelerdir. Tamamen üzülme korkusunu içerir. Kötü hissetmekten bu kadar korkuyorken, kendimizi bu kadar kötü hissediyorken ‘çok iyiyim’ yalanını kullanmak ruhumuzu hırpalamaktan başka bir işe yaramayacaktır. O yüzden kendimize kötü hissetmemize izin vermeliyiz. Bize ancak biz yardım edebilir, o perdenin arkasından kendimiz çıkabiliriz. Yalan bir pozitiflik balonuna binip ordan oraya savrulmaya hiç gerek yok.
Zaman her şeyin ilacıdır evet… Ama gerçekten iyileşmek istersek. Bazen farkında olmadan o yaralara tutunuruz ya da hayata karışmak artık zor geliyordur. Acının içinden geçiyoruz…
Acının etrafından dolanmayalım evet …içinden geçelim; ama vakti geldiğinde üstümüze başımıza bulaşan kiri, tozu silkeleyelim ve ayağa kalkmasını bilelim. Günlerimizi daha verimli, daha kaliteli geçirmek için bilinçli bir çaba içine girdiğimizde göreceğiz ki zaman zaten en iyi arkadaşımızmış…
Fatoş Kızılyürek
[email protected]
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2022'de burçları neler bekliyor?
KOÇ
Kendilerini geliştirebilmek adına şanslı bir yıldalar. Sosyal çevre ve kariyere ilişkin konulara önem vermeleri gerekiyor. Bireysel amaçları için bu yıl daha verimli çalışabilirler. Ekonomik olarak ta güç kazanabilirler. İş ve çevre değişimlerine ne kadar hızlı alışırlarsa fırsatları o kadar hızlı değerlendirebilirler. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda ne yapabilirlerse yanlarına kar olacaktır.
BOĞAÇevresel etkileşimler açısından şanslı bir yıldalar. Genel olarak hayatlarındaki değişim süreci bu yılda önemini korumaya devam ediyor. Kariyerleri açısından çok şey öğrenecekleri bir yıl olacak. Ruhsal hallerindeki değişimler yeni karakter döngülerini belirlemeye bu yılda devam edecektir. Fakat aynı zamanda bu yöndeki şansları bu yıl daha pozitif bir etkiye sahip olacaktır.
İKİZLERİç dünyalarındaki dönüşümün hızlanacağı bir yıldalar diyebiliriz. İş hayatlarına ilişkin fırsatlar daha çok olacaktır. Eğitim ve seyahat açısından daha dikkatli olmaları gerekebilir. Kariyerleri açısından bu yıl kazanımları daha iyi bir görünümde diyebiliriz. Bu yüzden bu noktaya önem vermeleri ve bu uğurda çalışmaları çok daha önemli bir etkiye sahip.
YENGEÇRuhsal ve psikolojik açıdan kendi büyük döngüleri için son derece önemli bir yıl olacak diyebiliriz. Hayatı değerlendirme ve ufkunu genişletme açısından oldukça şanslı olacaklar. İş hayatlarında değişiklikler ve yeni başlangıçlar söz konusu olabilecektir. Seyahatler ile hayata karşı kazanacakları yeni bakış açıları da ilerisi için oldukça faydalı olacaktır.
ASLANSürprizlerle dolu ve alışılmışın dışında gelişebilecekleri bir yıldalar diyebilirim. Fakat ikili ilişkiler, ortaklıklar konusunda daha dikkatli olmaları gerekebilir. Evliliklerde yön arayışı ve ani gelişecek durumlara karşı esnek olmalılar. Kariyerlerinde değişim istekleri artabilir ve başka seçenekleri gündemlerine alabilirler.
BAŞAKSağlık ve çalışma performansı açısından bu yıl son derece kritik bir süreci işaret etmekte. Evlilik ve paylaşımda olan konular açısından ise düğümler çözülüyor şansları artıyor. Son derece büyük dalgalanmaların söz konusu olacağı bir yılda diyebiliriz. Gündemlerindeki hızlı değişime ayak uydurmaları gerekiyor ve bazen de mücadele etmek durumunda kalabilirler.
TERAZİŞanslarına güvenmemeleri ve dengeye önem vermeleri gereken bir yıl olacak. Aşk konusunda dikkatli olmalılar. Strese karşı dayanıklılık ve çalışma performansları oldukça iyi bir görünüm verecektir. Aile bireyleri ile yaşayacakları gelişmelerde artık bir dönemi kapatacaklar diyebiliriz. Ruhsal gelişimlerine karşı bu yıl daha ilgili ve meraklı olabilirler.
AKREPAile ilişkileri açısından ciddi sınavlardan geçecekleri bir yıldalar diyebilirim. Bu durum tüm aile bireylerini ilgilendiriyor olacaktır. Bunun yanında aşk hayatları açısından şanslı bir yıldalar ve diğer konularda talih onlardan yana olabilir. Evli olanlar evlilikleri açısından farklı konulara geçiş yapabilirler. Hayatlarında değişiklik arayabilirler. Sağlık ve iletişim konusunda da hareketli bir yıldalar diyebiliriz.
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YAY
İletişim, kardeş ilişkileri ve problemlerini çözebilme konularında hayat dersi alacakları bir yıldalar. Aile ilişkileri açısından ise verimli bir dönem geçirecekler diyebiliriz. Temel kazançlarına ait gelişmeler de yenilikler söz konusu olabilecek. Ayrıca iş değişikliği düşünenlerde gerçekleştirebilirler. Aşk hayatlarında bu yıl çok daha farklı konular ve insanlar karşılarına çıkabilirler.