 Kendine kötü hissetmene izin ver

“Eyvah, kötü hissediyorum! Evrene kötü enerjiler gönderdim kesin başıma bir iş gelecek.”

PÜF NOKTASI

Çamaşırları makinede tüylenenler buraya!

Bazen herkes hayatı son sürat yaşarken, biz kendimizi bir perdenin arkasına gizlenmiş hayatı oradan sessizce izliyormuş gibi hissederiz. Hayatın tüm telaşları anlamsız ve tatsız geliyor. Kötü hissediyoruz … Biri de kurtarmaya gelmiyor bizi bu perdenin arkasından. Kimsesiziz de işte…Ne olacak şimdi? Bir kemiğin arkasından saatlerce yol giden itler bile gülecek kimsesizliğimize. Dolanamıyoruz da etrafından bu yalnızlığın, bu kederin, bu yasın belki ama ne yapmalıyız?Dolanamıyorsak içinden geçmeliyiz, iliklerimize kadar hissetmeli, yaşadığımız kederin hakkını vermeliyiz. Bilmeliyiz ki içinde bulunduğumuz bu durumu görmezden gelmek, onu yok etmeyecektir.Bu mağlubiyetten güçlenerek ayağa kalkmak için kötü hissetmekten korkmamalıyız. Üzüntünün, kederin doğamızda var olan duygulardan biri olduğunu kabullenmeliyiz.Bu zihnimizde dönen düşünceler bizlere daha çok zarar vermekten başka hiçbir işlevi olmayan düşüncelerdir. Tamamen üzülme korkusunu içerir. Kötü hissetmekten bu kadar korkuyorken, kendimizi bu kadar kötü hissediyorken ‘çok iyiyim’ yalanını kullanmak ruhumuzu hırpalamaktan başka bir işe yaramayacaktır. O yüzden kendimize kötü hissetmemize izin vermeliyiz. Bize ancak biz yardım edebilir, o perdenin arkasından kendimiz çıkabiliriz. Yalan bir pozitiflik balonuna binip ordan oraya savrulmaya hiç gerek yok.Zaman her şeyin ilacıdır evet… Ama gerçekten iyileşmek istersek. Bazen farkında olmadan o yaralara tutunuruz ya da hayata karışmak artık zor geliyordur. Acının içinden geçiyoruz…Acının etrafından dolanmayalım evet …içinden geçelim; ama vakti geldiğinde üstümüze başımıza bulaşan kiri, tozu silkeleyelim ve ayağa kalkmasını bilelim. Günlerimizi daha verimli, daha kaliteli geçirmek için bilinçli bir çaba içine girdiğimizde göreceğiz ki zaman zaten en iyi arkadaşımızmış…Fatoş Kızılyürek



- Islak mendil imdadınıza yetişecek

Çamaşırları makineye atarken makinenin içerisine 3-4 tane ıslak mendil koyup çalıştırın. Yoğun emici gücü sayesinde ıslak mendil kıyafetlerinize yapışabilecek bütün tüyleri toplayacak.

Bir de ıslak mendilin dağılma riski var ki, bunu da ortadan kaldırmak için kaliteli ıslak mendil kullanmalısınız. Evcil hayvanınızın tüylerini, unutulan peçete tüylerini hatta saçlarınızı ıslak mendilin üzerinde görünce şaşıracaksınız.







2022'de burçları neler bekliyor?

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

KOVA

BALIK

Kendilerini geliştirebilmek adına şanslı bir yıldalar. Sosyal çevre ve kariyere ilişkin konulara önem vermeleri gerekiyor. Bireysel amaçları için bu yıl daha verimli çalışabilirler. Ekonomik olarak ta güç kazanabilirler. İş ve çevre değişimlerine ne kadar hızlı alışırlarsa fırsatları o kadar hızlı değerlendirebilirler. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda ne yapabilirlerse yanlarına kar olacaktır.Çevresel etkileşimler açısından şanslı bir yıldalar. Genel olarak hayatlarındaki değişim süreci bu yılda önemini korumaya devam ediyor. Kariyerleri açısından çok şey öğrenecekleri bir yıl olacak. Ruhsal hallerindeki değişimler yeni karakter döngülerini belirlemeye bu yılda devam edecektir. Fakat aynı zamanda bu yöndeki şansları bu yıl daha pozitif bir etkiye sahip olacaktır.İç dünyalarındaki dönüşümün hızlanacağı bir yıldalar diyebiliriz. İş hayatlarına ilişkin fırsatlar daha çok olacaktır. Eğitim ve seyahat açısından daha dikkatli olmaları gerekebilir. Kariyerleri açısından bu yıl kazanımları daha iyi bir görünümde diyebiliriz. Bu yüzden bu noktaya önem vermeleri ve bu uğurda çalışmaları çok daha önemli bir etkiye sahip.Ruhsal ve psikolojik açıdan kendi büyük döngüleri için son derece önemli bir yıl olacak diyebiliriz. Hayatı değerlendirme ve ufkunu genişletme açısından oldukça şanslı olacaklar. İş hayatlarında değişiklikler ve yeni başlangıçlar söz konusu olabilecektir. Seyahatler ile hayata karşı kazanacakları yeni bakış açıları da ilerisi için oldukça faydalı olacaktır.Sürprizlerle dolu ve alışılmışın dışında gelişebilecekleri bir yıldalar diyebilirim. Fakat ikili ilişkiler, ortaklıklar konusunda daha dikkatli olmaları gerekebilir. Evliliklerde yön arayışı ve ani gelişecek durumlara karşı esnek olmalılar. Kariyerlerinde değişim istekleri artabilir ve başka seçenekleri gündemlerine alabilirler.Sağlık ve çalışma performansı açısından bu yıl son derece kritik bir süreci işaret etmekte. Evlilik ve paylaşımda olan konular açısından ise düğümler çözülüyor şansları artıyor. Son derece büyük dalgalanmaların söz konusu olacağı bir yılda diyebiliriz. Gündemlerindeki hızlı değişime ayak uydurmaları gerekiyor ve bazen de mücadele etmek durumunda kalabilirler.Şanslarına güvenmemeleri ve dengeye önem vermeleri gereken bir yıl olacak. Aşk konusunda dikkatli olmalılar. Strese karşı dayanıklılık ve çalışma performansları oldukça iyi bir görünüm verecektir. Aile bireyleri ile yaşayacakları gelişmelerde artık bir dönemi kapatacaklar diyebiliriz. Ruhsal gelişimlerine karşı bu yıl daha ilgili ve meraklı olabilirler.Aile ilişkileri açısından ciddi sınavlardan geçecekleri bir yıldalar diyebilirim. Bu durum tüm aile bireylerini ilgilendiriyor olacaktır. Bunun yanında aşk hayatları açısından şanslı bir yıldalar ve diğer konularda talih onlardan yana olabilir. Evli olanlar evlilikleri açısından farklı konulara geçiş yapabilirler. Hayatlarında değişiklik arayabilirler. Sağlık ve iletişim konusunda da hareketli bir yıldalar diyebiliriz.İletişim, kardeş ilişkileri ve problemlerini çözebilme konularında hayat dersi alacakları bir yıldalar. Aile ilişkileri açısından ise verimli bir dönem geçirecekler diyebiliriz. Temel kazançlarına ait gelişmeler de yenilikler söz konusu olabilecek. Ayrıca iş değişikliği düşünenlerde gerçekleştirebilirler. Aşk hayatlarında bu yıl çok daha farklı konular ve insanlar karşılarına çıkabilirler.İnsan ilişkileri açısından iletişim olanaklarını sonuna kadar kullanabilirler. Fakat düzenli işleri açısından zorlayıcı etkenlerin çemberinden geçecekleri bir yıl yaşayabilirler. Büyük bir döngünün artık son yıllarını yaşıyorlar kendilerini tamamlayabilenler iyi bir şekilde yollarına devam edecektir. Aile ilişkilerinde daha yapıcı bir dönemi yaşayacaklar. Aşk hayatlarında farklı olaylar ve değişimler yaşayabilirler. Duygusal dünyaları yeni bir döngünün içinden geçiyor diyebiliriz.Genel olarak kişisel hesaplaşmaların ve psikolojik süreçlerin etkin olacağı bir yıldalar. İş hayatları açısından ise şanslı ve daha kolay ilerleyebilecekleri bir dönem olacaktır. Ayrıca iletişim konusunda ve kardeşlerle olan ilişkilerinde daha başarılı olabilecekleri bir yıl. Kendilerini keşfetmeye ve hayat dersi almaya devam edecekler ve hayatın ağır enerjisine karşıda esneklik kazanacaklar.Son derece şanslı bir yıldalar, her yönden fırsatları değerlendirmeleri gerekecektir. Önlerindeki tek engel iç dünyalarındaki motivasyon eksikliği olabilir. Duygusal dengelerini korudukları sürece başarılı olabilirler. Sosyal çevrelerinde pozitif değişimler meydana gelebilir ve kariyerlerine daha emin bir şekilde devam edebilirler. Oldukça hareketli bir yılla karşı karşıya kalacaklarda diyebilirim. Uyum sağladıkları sürece kazançlı çıkacaklardır.