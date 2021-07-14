Böylesi ancak Türkiye’de olur!

İstanbul Anadolu Yakası'nın en kalabalık ve yapılaşma açısından en yoğun ilçelerinden biri olan Ümraniye'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 2019 yılında eski KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım'ın belediye başkanı olmasından sonra Ümraniye'de tuhaf icraatlar hayata geçirilmeye başlandı.





Geçtiğimiz yıl, ‘binlerce ağaç dikiyoruz' tabelasının arkasındaki yüzlerce ağacın konut inşaatı için sökülmesine göz yumarak ve belediye bahçesindeki otoparkı yer altına almak için çok sayıda çam ağacını katlederek SÖZCÜ'ye haber olan Ümraniye Belediyesi şimdi de spor yatırımlarıyla gündemde…

SAHADA SPOR YAPAN VATANDAŞ İSYANDA

Seçim öncesi Hekimbaşı'ndaki 180 dönüm büyüklüğündeki araziye ‘Spor Köyü' vaadinde bulunan ancak henüz bu proje için çivi bile çakmayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Çakmak Mahallesi'nde yer alan ve 15 dönüm alan üzerinde 40 yıldan bu yana spor yapılan futbol sahasını kapalı yüzme havuzu inşaatı için yok etti.

Vatandaşların da sabah yürüyüşlerini gerçekleştirdiği ve amatör spor kulüplerinin müsabaka ve antrenmanlarını yaptığı futbol sahasının tahliyesinin engellenmesi için Çakmak Spor Kulübü’nün açtığı dava sonucunda İstanbul 2. İdare Mahkemesi 30 Haziran 2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Bu karara rağmen geçtiğimiz hafta futbol sahası sabah saatlerinde apar topar yıkıldı.

Vatandaşların ve spor kulüplerinin tepki göstermesi üzerine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yazılı bir açıklama yaparak “Bulunan bölgede çocuklarımızın mağduriyet yaşamamaları adına Ümraniye Trabzon Millet Bahçesi'nde de donanımlı bir spor tesisinin yapılacağı müjdesini paylaşıyorum” dedi.

AĞAÇLAR GİTTİ, SAHA GELECEK

Ümraniye Belediyesi'nin paylaştığı bilgilere göre Trabzon Park Millet Bahçesi'ne inşa edilecek olan spor tesisinde, futbol sahası, antrenman sahası, 10 tane takım soyunma odası, 8 tane kulüp odası, dinlenme ve toplantı odası ile kafeterya bulunacak.

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yusuf Ocak'ın birkaç gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf Ümraniye Trabzon Park Millet Bahçesi'nde bir çevre felaketi yaşandığını ortaya çıkardı.

Söz konusu futbol sahası ile tesislerin yer alacağı alanda çok sayıda çam ağacı söküldüğü görüldü. ‘Temizlenerek’ inşaata hazır hale getirilen millet bahçesindeki ağaç katliamı vatandaşların da tepkisini çekti.

Ümraniye Trabzon Park Millet Bahçesi’ne yapılacak futbol sahası

Bölge sakinleri Çakmak’ta yıkılan futbol sahasının çok yakınında içinde yüzme havuzunun da yer aldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir spor tesisinin olduğunu belirterek şunları söyledi:

* İsmet Yıldırım'ın zaten spor köyü projesi var. Orada uluslararası müsabakaların yapılacağı olimpik bir yüzme havuzu inşa edebilir.

* Vatandaşların ücretsiz spor yapabildiği açık alanı yıkıp üzerine ücretli olacak çok katlı bir yapıyı neden konduruyor.

* Olası bir afet sonrasında bölge halkının toplanacağı tek yeri betona teslim ediyorlar. Buraya bu binayı istemiyoruz vatandaşa rağmen hizmet olur mu?

Yıkılan futbol sahasının yerine yapılacak içerisinde kapalı yüzme havuzunun da olduğu bina…

* Çocuklar futbol oynamak için toplu ulaşımın olmadığı Trabzon Park’ın olduğu yere nasıl gidecek?

* Bizim futbol sahamızı yıkıp, millet bahçesine saha yapıyoruz diye müjde veriyor. Zaten betona boğulan ilçede ağaç kesilip saha yapılması olacak iş mi?

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, millet bahçesinde…

MİLLET BAHÇESİ PARALI OLDU

Öte yandan, Ümraniye'de Hacegan Ormanı'nın bir bölümü geçtiğimiz yıllarda mesire alanına dönüştürülerek halka açılmıştı. Vatandaşların yürüyüş ve piknik yaptığı alan İsmet Yıldırım belediye başkanı olduktan sonra ‘millet bahçesi'ne dönüştürüldü.

Söz konusu Millet Bahçesi'nin yenilenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adeta seferber oldu ve söz konusu alan hükümetin maddi ve manevi desteğiyle yeni bir görünüme kavuştu.

Mesaisinin önemli bir bölümünü Ümraniye Millet Bahçesi'ne ayıran İsmet Yıldırım, misafirlerine genellikle burada ağırlıyor. Pandemide hafta sonu ve hafta içi kısıtlamarıyla nedeniyle yoğun olarak kullanılamayan Millet Bahçesi'ne giriş normalleşmenin başlamasından kısa bir süre sonra ücretli oldu.

Araç başına 10 lira ücret alınmasına tepki gösteren vatandaşlar, “Çay kek bedava olacak diyorlardı. İçeri girmek için para ödüyoruz” dedi.