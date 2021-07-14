Erol Uçaner'in hızlı testi pozitif çıktı

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner'in her gün günlük olarak işe başlarken yaptırdığı hızlı antijen test sonucu pozitif çıktı.

Bir süredir tedbir amaçlı sürekli testlerini yaptıran Erol Uçaner'ın PCR doğrulama sonucu bekleniyor.

Uçaner'in dün yaptırdığı PCR testi ise negatif çıkmıştı.

Haber Kıbrıs'a konuşan Erol Uçaner, artan vaka sayısı ve iş yükü nedeniyle düzenli testler yaptırdığını, ameliyatlarını iptal ettiğini belirterek, "Şu an için PCR sonucumu bekliyorum. Hızlı test pozitif, doğru ama doğrulama şart. Bir süredir Acil Durum Hastanesi dışında bir yere gitmiyorum. Orada da gerekli tedbirleri alıyoruz. Mesleğimiz gereği risk hep var. Şu anda izoleyim ve PCR sonucunu bekliyorum. Çok sayıda temaslım olduğu doğru değil, Zaten dün negatif çıkmıştı testim. Dolayısı ile spekülatif haberlere gerek yok. Ben zaten gerekli açıklamaları yapacağım" dedi.