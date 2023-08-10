banner913
banner932
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere "hayır"
76 0
“Bu mutluluk tarif edilemez”
“Bu mutluluk tarif edilemez”
24 0
 
Özorun görevden alınıyor
Özorun görevden alınıyor
44 0
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
39 0
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
32 0
61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde geleneksel Kıbrıs gecesi düzenlendi
61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde geleneksel Kıbrıs gecesi düzenlendi
28 0
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
50 0
banner964

“Böyle bir zulüm görülmedi”

banner476

Türkiye’de enflasyon temmuz ayında rekor kırarken gıda fiyatlarına da ateş düştü. 40 yıldan fazladır manavlık yapan bir esnaf, "Böyle bir zulüm görülmedi... Kışı düşünemiyorum" dedi. İşte tezgahtaki ürünlerin dudak uçuklatan fiyatları...

banner825
“Böyle bir zulüm görülmedi”
banner971
CHP İstanbul eski Milletvekili Gürsel Tekin, Kadıköy ilçesinde çarşı esnafını ziyaret etti. Tekin, seçim öncesindeki fiyatlarla şu anki fiyatları da karşılaştırdı.
Halk arasında ‘'pöç'' diye tabir edilen dana kuyruğunun bir kasap dükkanında 170 TL ‘den satıldığı görüldü.
İstanbul Kadıköy'de bulunan bir sakatatçı esnafından bilgi alan Tekin; “Dananın kuyruğu 170 lira ise eti kaç paradır?” diye sorduğunda esnafın yanıtı, “Dana ciğeri 220 TL, kuzu ciğeri ise 310 TL” oldu.
Tekin'in bir şarküteri esnafını ziyaretinde ise peynir fiyatları dikkat çekti. 360 TL ile 640 TL arasında değişen fiyatları gören Tekin, 4 ay önce 350 TL olan gravyer peynirin şimdi 640 TL'den satıldığını görünce “Hayaldi, gerçek oldu” dedi.
TAVUK KEMİĞİNİN KİLOSU 17 TL
2 yıl önce Sultanbeyli'de bir semt pazarında kilosu 1 TL'ye tavuk kemiği satıldığını gördüğünü hatırlatan Tekin, tavuk kemiğinin şu anki kilogram fiyatının ise 17 TL olduğunu gördü.
“BÖYLE BİR ZULÜM GÖRÜLMEDİ”
40 yılı aşkın süredir manavlık yapan bir esnaf, Gürsel Tekin'e “Böyle bir zulüm görülmedi” dedi.  Tam sezonunda olan yerli bamyanı 120 TL, taze fasulyenin 90 TL, rokanın 20 TL olduğu görüldü. Esnaf, “Kışın bu sebzelerin fiyatı ne olacak?” sorusuna ise, ‘Kışı düşünemiyorum'' yanıtını verdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.