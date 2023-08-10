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Esnaftan kapak gibi yanıt

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Muğla'nın Bodrum ilçesinin Turgutreis mahallesinde kurulan pazarda esnafın ürünlerin altına yazdığı efsane yorum gündem oldu. Halkın pazarda meyve-sebzenin fiyatını yüksek bulmasına satıcısından kapak gibi yanıt geldi

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Esnaftan kapak gibi yanıt
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Yeşillikten zeytine, meyvesinden sebzesine Türkiye’de alışveriş yapmak adeta cep yakıyor.
Bir nebze olsun "Pazar daha ucuzdur" diye düşünen vatandaş, artan fiyatlara tepkili.
Ancak tüketici kadar en az esnaf da sıkıntı da. Sonunda pazarcılar da isyan bayrağını çekti.
Daha önce manavların başlattığı etiket akımı ile derdini tüketiciye anlatmaya çalışan esnaf bu kez de Turgutreis de görüldü.
Bodrum'da kurulan pazara gelen vatandaştan fiyatlar yüzünden tepki gören bir esnaf yazdığı etiket ile kapak gibi bir yanıt verdi.
Ürünlerin altına büyük bir etiket ile "Lütfen fiyatları görünce 300 yıl sonra şehre inen yedi uyurlar gibi davranmayın. Fiyatları biz değil, sizin seçimleriniz belirliyor" yazdı.
 
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