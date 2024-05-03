CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı ziyaret ederken AKP Genel Merkezi'ndeki tarihi görüşmede boş koltuk detayı dikkat çekti

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP ve AKP liderlerini 8 yıl sonra buluşturan tarihi görüşmeden yansıyan ilk karelerdeki boş koltuk dikkat çekti.

Daha önce parti genel başkanları ve siyasilerle AKP Genel Merkezi'ndeki görüşmelerinde tek başına koltuğa oturan ve konuklarını sağında bulunan kanepede ağırlayan Erdoğan, CHP lideri Özel'i tekli koltukta ağırladı.

Erdoğan'ın solunda da boş bir koltuk vardı...

