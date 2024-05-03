“Asma yaprağının kartlarını satmayınız”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir tüketici vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde bir marketten almış olduğu 1 kilo civarındaki asma yaprağı ile ilgili şikayetini bizlerle paylaşarak üreticilere de öneride bulundu.

Vatandaşımız asma yaprağının çok hassas bir yiyecek olduğunu ve hazmetmek için yumuşak ya da taze olması gerektiğine dikkat çekerek “Asma yaprağı üretip marketlere veren üreticilerden ricamdır. Piyasaya verdiğiniz bu yaprakları alıp tüketecek olan insandır ve insan midesinin de bu kadar kart yaprakları hazmetmesi mümkün değildir” dedi.

Üreticilerin sadece kendilerinin kazanacağı parayı düşünerek hareket etmemeleri gerektiğini ifade eden vatandaşımız, tüketicilere seslenerek “Lütfen sadece kazanacağınız parayı değil, biraz da tüketiciyi düşünün derim. Market sahipleri siz de lütfen bu tür yaprakları kabul edip piyasaya sunmayın.”

