Bir üsteğmen şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile dün çıkan çatışmada Üsteğmen Abdullah Köse şehit oldu. Çatışmada ilk belirlemelere göre 5 terörist de etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

