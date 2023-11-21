Bir üsteğmen şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile dün çıkan çatışmada Üsteğmen Abdullah Köse şehit oldu. Çatışmada ilk belirlemelere göre 5 terörist de etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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