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3’ü çocuk 4 kişi sel kurbanı

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Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olan fırtına, sağanak ve kar yağışı, Batman’da sele neden oldu. Evlerinde sel sularına kapılan 3’ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi

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3’ü çocuk 4 kişi sel kurbanı
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Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava ve fırtına, Batman’da sele neden oldu.
Seyitler Mahallesi’nde 7 kişilik bir aile sele kapılarak sürüklendi.
7 kişilik aileden biri babaanne 3’ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.
Yaşamını yitirenlerin Lalihan Güner (54), Birgül Günel (9), İsrafil Günel (5) ve Asenat Güner (1) olduğu belirlendi.
Güner ailesinin 4 ferdinin yaşamını yitirdiği olayda yeğenlerini kaybeden Zeynep Güner, önceki gece yaşananları anlattı.
Sel sularının gece 00.00 sıralarında geldiğini anlatan Zeynep Güner, önce büyük bir ses duyduklarını ardından elektriklerin kesildiğini söyledi.
 “Eşim kapıyı açınca sel suları evimize doldu.” diyen Güner, yaşadıklarını “Bebeğimi aldım eşim, diğer çocukları alarak zor attık dışarı kendimizi. Allah kurtardı bizi. Bir kızım dama çıktı çocukları ona uzatarak kurtardık.” sözleriyle anlattı.
Kendisinin ve eşinin mahsur kaldığını ifade eden Güler, "Kız kardeşimin üç çocuğu ve kaynanası vefat etti. Komşular bizi kurtardı.” dedi.
 
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