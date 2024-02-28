Bir günde 7 kadın cinayeti

Türkiye'de dün 6 kentten kadın cinayeti haberi geldi. Bursa, Sakarya, Erzurum, Denizli ve İstanbul'da toplam 7 kadın öldürüldü. Zanlılar ya şu anki ya da ayrıldıkları eşleriydi

Türkiye'de, önceki gece yarısından dün geceye kadar 7 kadın, daha birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü.

BURSA

Bursa'da yaşayan 41 yaşındaki Tuğba Ateşci, geçen yıl eşi Murat Demir'den boşanarak ayrı bir eve taşındı. İki çocuğuyla birlikte yeni bir yaşam kurdu.

Murat Demir, önceki gün eski eşine barışma teklifinde bulundu. Reddedilince ruhsatsız tabancayla Tuğba Ateşci'yi öldürdü ve yaşamına son verdi.

SAKARYA

Sakarya'da Hatun Aslan, eşi Ali Rıza Aslan ile boşanma aşamasındaydı. Evi terk eden genç kadın bir süredir babasının yanında kalıyordu.

Ali Rıza Aslan ailenin evine gitti, eşini tabancayla öldürdü. Daha sonra aynı silahla hayatına son verdi.

İZMİR

Bir kadın cinayeti haberi de İzmir Aliağa'dan geldi. Ahmet Çankaya, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özlem Çankaya'yı arayarak konuşmak istediğini söyledi, ancak kadın görüşme teklifini kabul etmedi.

Bunun üzerine Çankaya, eşini iş görüşmesi çıkışında bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Eşini öldüren Ahmet Çankaya tutuklandı...

ERZURUM

Erzurum'da Elif Saydam, 15 yıllık eşi Şafak Saydam'dan boşanmak istiyordu. Dava açmaya hazırlandığı sırada çeşitli suçlardan 30 sabıkası olan Şafak Saydam tutuklandı.

Ancak 19 Şubat'ta açık cezaevinden firar etti, soluğu eşinin yanında aldı. Tabancayla ateş ettiği Elif Saydam yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan Şafak Saydam yakalanarak tutuklandı.

DENİZLİ

Denizli'de de Afgan çift arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Zanlı, 30 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

İSTANBUL

İstanbul Pendik'te 3 çocuk annesi Sevilay Karlı, 5 ay önce boşandı. Mahkeme çocukların velayetini babaya verdi. Anne, iddiaya göre çocuklarını almaya bir erkek arkadaşıyla gitti.

Ertesi gün yaşanan tartışmanın ardından Ümit Karlı, eski eşini 13 bıçak darbesiyle öldürdü.

İSTANBUL

Çekmeköy'de de Hakan Araz, eşi Emine Ülkü Araz'ı evde silahla rehin aldı. Polis ihbar hattına mesaj atarak yardım isteyen kadın için ekipler adrese gitti. İkna çabası işe yaramadı, özel harekat devreye girdi.

Ancak bu sırada evden 7-8 el silah sesi duyuldu. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, zanlıyı yakaladı. Ağır yaralanan Ülkü Araz ise kurtarılamadı.

