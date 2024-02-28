Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde dün 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.09’da kaydedilen sarsıntının 7 kilometre derinlikte yaşandığını bildirdi. Deprem Çanakkale’nin yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada da saha tarama çalışmasının devam ettiği belirtilerek, “Olumsuz bir durum bulunmamaktadır.” denildi.

Depremin ardından NTV yayınına katılan İHA Çanakkale muhabiri Mustafa Suiçmez, “Depremin yerin altından şiddetli şekilde vurduğunu söyleyebiliriz. Biga’da vatandaşlar sarsıntının şiddetiyle panik yaşadı. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil.” dedi.

NTV yayınına katılan Okan Tüysüz, depremin sığ bir deprem olduğunu bu yüzden geniş bir alanda hissedilmesinin olağan olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede yaklaşık 1 aydır süren küçük ölçekli depremler hakkında da konuştu.

Tüysüz şunları söyledi:

“Bu aslında Batı Anadolu’da zaman zaman rastladığımız bir etkinlik. Bazen birkaç ay sürüyor, sonra sönümlenip gidiyor. Henüz deprem fırtınası denilecek büyüklükte depremler üretmedi.”

İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Okan Tüysüz, bu depremin olası İstanbul depremini tetiklemeyeceğini söyledi, “Bu depremin olduğu yer Marmara içerisinde büyük deprem beklediğimiz faya oldukça uzak mesafede.” ifadelerini kullandı.

