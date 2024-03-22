Bir depo benzine 1038 TL zam geldi

Türkiye'de akaryakıta dün gece yarısı zam geldi. 45 litrelik bir araba deposunu doldurmanın maliyeti 1.962 TL’ye ulaştı. Geçen sene 924 TL’ye dolan araba deposuna bir yılda 1.038 TL zam geldi

Türkiye'de akaryakıta dün gece yarısı zam geldi. Benzinin litre fiyatı 1.50 TL, motorinin litre fiyatı da 1.30 TL zamlandı. Böylece İstanbul’da benzinin litresi Avrupa yakasında 43.60 TL’ye ulaştı. Motorinin litre fiyatı da İstanbul’da 43.17 TL’ye yükseldi.

Başkent Ankara’da benzinin litresi 44.36 TL, motorin ise 43.99 TL oldu. İzmir’de ise 1 litre benzin 44.57 TL’ye, motorin de 44.20 TL’ye çıktı.

Brent petrol fiyatları 1 yılda yüzde 18 artarken, bazı Avrupa ülkelerinde fiyatlar geçen yıla göre gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 112’yi buldu.

Dün gece yarısından itibaren benzinin litresine 1.50 TL, motorinin litresine de 1.30 TL zam geldi. Böylelikle benzinin litre fiyatı 1 yılda yüzde 112.2 pahalandı. Aynı dönemde motorin de yüzde 120 zamlandı. Zam yağmurundan sonra bir depo benzine gelen yıllık zam 1.038 TL oldu.

Dün gece pompaya yansıyan 1 lira 50 kuruşluk benzin zammından sonra İstanbul’un Avrupa yakasında 45 litrelik bir depoyu doldurabilmek için 1.962 TL ödeme yapmak gerekecek. 45 litrelik bir araba deposu, benzinin litre fiyatının 20.54 TL olduğu 19 Mart 2023’te ise 924 TL’ye doluyordu. Böylece araba deposunu doldurmak bir yılda 1.038 TL zamlandı.

AVRUPA’DA FİYATLAR DÜŞTÜ

Türkiye’de akaryakıt zamları, dünyanın geri kalanındaki fiyat artışlarını katlamış durumda. Referans fiyat olarak gösterilen brent petrolün varil fiyatı son 1 yılda yaklaşık 15 dolar arttı. 20 Mart 2023’te 72.7 dolar olan brent petrol, yıllık bazda yüzde 19 artarak 87.1 dolara yükseldi. İspanya ve Fransa gibi önde gelen Avrupa ülkelerinde akaryakıt fiyatlarının gerilediği göze çarpıyor. Benzinin litresi son 1 yılda Fransa’da yüzde 2.1, İspanya’da ise yüzde 1.7 geriledi. Almanya’da ise benzinin litresi 1 yılda 1.73 Euro’dan 1.76 Euro’ya çıktı.

