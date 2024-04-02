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Beşiktaş'taki yangında 29 kişi hayatını

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Beşiktaş'taki yangında 29 kişi hayatını
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Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altında tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti, yaralı 1 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
 
Yangınla ilgili idari soruşturma başlatılırken, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet savcısının görevlendirilmesi yapıldı.
 
Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları sürerken iş güvenliği ve yangın uzmanlarının yer aldığı, 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürütüyor.
 
Soruşturmada, iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesetleri ambulanslarla Adli Tıp Kurumu'na götürülürken acı haberi olay yerinde alan ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.

 
-Valilik açıklaması
 
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47'de Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.
 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselmiştir. Yangında yaralanan 1 kişinin tedavisi devam etmekte olup, ekiplerin binadaki çalışmaları sürmektedir." ifadelerine yer verildi.
 
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