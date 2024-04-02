Merit Otellerinde bayram coşkusu bir başka yaşanacak

Türkiye’nin en sevilen isimlerinden Funda Arar, Koray Avcı, Ayta Sözeri, Soner Olgun, Hande Dönmez ve Ekin Uzunlar bayrama özel repertuvarlarıyla Merit sahnesinde muhteşem eğlencelere imza atacak

Kaliteli ve üstün hizmet anlayışı ile Kuzey Kıbrıs’ta turizmin öncüsü olan Merit Oteller Grubu, Ramazan Bayramı’nda misafirlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en sevilen sanatçılarının sahne alacağı Merit Otellerinde adeta yıldızlar geçidi yaşanacak. Konfor ve mükemmellikten ödün vermeyen Merit Otellerinin seçkin misafirleri, bayram boyunca eğlenceye doyacak.Türkiye’nin en sevilen isimlerinden Funda Arar, Koray Avcı, Ayta Sözeri, Soner Olgun, Hande Dönmez ve Ekin Uzunlar bayrama özel repertuvarlarıyla Merit sahnesinde muhteşem eğlencelere imza atacak.Türk pop müziğinin güçlü sesibayramın birinci günü olan 10 Nisan Çarşamba akşamı Merit Grubu’nun Kuzey Kıbrıs’taki en gözde oteli Merit Royal Diamond’da, ikinci günü olan 11 Nisan Perşembe akşamı ise Merit Crystal Cove Otel’de sevenleriyle bir araya gelecek. “Sesi Gülen Adam” lakabıyla gönüllere taht kuranbayramın birinci günü Merit Crystal Cove Otel’de, ikinci günü ise Merit Royal Diamond Otel’de hayranlarıyla buluşacak.Bayramın her günü için birbirinden özel 3 konser programı hazırlayan Merit Park Otel, misafirlerine muhteşem bir bayram tatili yaşatacak. Bayramın birinci günü hem sesi hem de sahnesi ile büyük beğeni toplayanbayramın ikinci günü müziğin usta ismive bayramın üçüncü günü arabesk müziğin güçlü seslerindenMerit Park Otel Letafet sahnesinde olacak.Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, bayramın üçüncü günü olan 12 Nisan Cuma ve 13 Nisan Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa Otel’de sevenlerinin karşısında olacak.