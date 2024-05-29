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UKÜ'de yakayı ele verdi

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UKÜ'de polisin kontrol ettiği Afrika uyruklu Samuel Mawuye'nin ülkede 178 gündür kaçak yaşadığı tespit edildi

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UKÜ'de yakayı ele verdi
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Ülkede kaçak yaşam süren Samuel Mawuye tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 24.05.2024 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsü içerisinde polis tarafından yapılan kontrolde zanlının 30.09.2023 tarihinden itibaren 178 gün KKTC'den ikamet izinsiz olduğu tespit edildiğini ve suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.
Polis, zanlının davaları görülünceye değin 20 günü geçmeyen süre ile cezaevinde tutuklu kalmasını etti. Yargıç da, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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