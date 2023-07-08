Bayburtlu Pala, 19 yıldır bıyıklarını kesmiyor

Bayburt'ta Bayburtlu Pala lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan, babasının vefatının ardından 19 senedir bıyıklarını kesmedi. Pala’nın kesmediği bıyıkları yaklaşık bir metreyi buldu

Bayburt’ta Pala lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan’ın babasının vefatının ardından 19 senedir kesmediği bıyıkları 1 metre 20 santimetre uzunluğuna ulaştı. Aslanhan, bıyıklarının bakımına aylık bin 500-2 bin lira masraf ettiğini belirtti.

‘’BENİ BÖYLE BIYIKLI SEVİYORLAR’’ Babasının vefatının ardından bir merak uğruna bıyıklarını uzatmaya karar veren Aslanhan, 19 yılda bir kere bıyıklarını kısalttığını, kısaltmasından dolayı ise tepkilerle karşılaştığını ifade ederek, “Sağ olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim. Ben bir kez bu hataya düştüm bıyıklarımı kestim, çevreden öyle tepki gördüm ki. 'Bayram abi bıyıkları niye kestin, biz seni böyle tanıdık, böyle seviyoruz' dediler" dedi.

İnsanların kendisini Bayburtlu Pala olarak tanıdığını belirten Aslanhan, "Bazen Bayram Aslanhan diye beni arayan bulamaz. Pala Dayı dedikleri zaman direkt beni tanırlar. Bu şekilde tanınmak gerçekten beni mutlu ediyor" dedi.

‘’BIYIKLARIMIN MASRAFI ORTALAMA AYLIK 2 BİN TL’’ Bıyıkların bakımının masraflı iş olduğunu dile getiren Aslanhan, aylık bıyık masrafının bin 500- 2 bin lira olduğunu ifade eden Aslanhan, “Masraflı bir iş ama hayatta olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim. Bıyıklarımı kesmeyi kesinlikle düşünmüyorum, ben ölünce ancak keserler. Aylık sadece bıyık masrafım bin 500 liraya mal oluyor ama devam edeceğim" dedi.

19 yıldır düzenli olarak Aslanhan'ın bıyıklarının bakımını yapan berber Şeref Şık, her gün Aslanhan'ın bıyıklarını yapmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, "Pala Bayram amcamız bu bıyıkları kesmeyecek biz de bıyıklarını her gün yapmaktan mutluyuz, Allah ömür verirse ölene kadar birlikteyiz" şeklinde konuştu.

