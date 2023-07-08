KDV’de artış

Türkiye’de vatandaş yeni güne vergi ve harçlara gelen büyük zamlarla uyandı. Mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV dilimi yüzde 10'a, yüzde 18'lik KDV dilimi ise yüzde 20'ye çıkarıldı. İşte KDV artışının etkilediği ürünler ile diğer vergi ve harçlardaki artış oranları...



Buna göre, sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetede KDV oranı yüzde 8’den yüzde 20’ye çıkarıldı.

Daha çok gıdayı kapsayan yüzde 1’lik KDV diliminde değişiklik yapılmadı.

Özel olarak ayrı bir vergi oranı belirtilmemiş olan ürünlerde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28’inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDEKİ VERGİ ORANI DA ARTTI

Vergilerdeki artış yalnızca KDV ile sınırlı kalmadı.

Tüketici kredilerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi de (BSMV) de 5 puan artırılarak yüzde 15 oldu.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON HARCINDA YÜZDE 228 ARTIŞ

Bir diğer büyük artış ise noter, pasaport ve vize harçları ile yurt dışından getirilen telefon kullanım izin harcında yaşandı.

Harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar yüzde 50 oranında artırılırken; ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefon kullanım izin harcı 6,091 TL'den 20 bin TL'ye çıkarıldı.

Böylece, yurt dışından getirilen cep telefonlarından alınan izin harcında yüzde 228 oranında artış yapılmış oldu.

OTOMOBİLLERDEKİ KDV ARTIRILDI

KDV artışı, otomotivi de kapsıyor. Otomobillerde KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi.

Böylece yüzde 80 ÖTV’li otomobillerde ki vergi yüzde 112’den yüzde 116’ya çıktı.

ŞANS OYUNLARINDA VERGİ ARTIRILDI

Şans oyunları vergisi, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5’ten yüzde 10’a, at yarışlarında yüzde 7’den yüzde 14’e ve diğer şans oyunlarında yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı.

Türkiye’de Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18’lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8’lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.Buna göre, sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetede KDV oranı yüzde 8’den yüzde 20’ye çıkarıldı.Daha çok gıdayı kapsayan yüzde 1’lik KDV diliminde değişiklik yapılmadı.Özel olarak ayrı bir vergi oranı belirtilmemiş olan ürünlerde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi. Benzin , tütün, alkol ve elektronik cihazların KDV oranları yüzde 20 oldu.Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28’inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.TÜKETİCİ KREDİLERİNDEKİ VERGİ ORANI DA ARTTIVergilerdeki artış yalnızca KDV ile sınırlı kalmadı.Tüketici kredilerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi de (BSMV) de 5 puan artırılarak yüzde 15 oldu.YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON HARCINDA YÜZDE 228 ARTIŞBir diğer büyük artış ise noter, pasaport ve vize harçları ile yurt dışından getirilen telefon kullanım izin harcında yaşandı.Harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar yüzde 50 oranında artırılırken; ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefon kullanım izin harcı 6,091 TL'den 20 bin TL'ye çıkarıldı.Böylece, yurt dışından getirilen cep telefonlarından alınan izin harcında yüzde 228 oranında artış yapılmış oldu.OTOMOBİLLERDEKİ KDV ARTIRILDIKDV artışı, otomotivi de kapsıyor. Otomobillerde KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi.Böylece yüzde 80 ÖTV’li otomobillerde ki vergi yüzde 112’den yüzde 116’ya çıktı.ŞANS OYUNLARINDA VERGİ ARTIRILDIŞans oyunları vergisi, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5’ten yüzde 10’a, at yarışlarında yüzde 7’den yüzde 14’e ve diğer şans oyunlarında yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı.