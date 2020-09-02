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Baraj suları çekilince mezarlık ziyaretleri başladı

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Bursa'da Boğazköy Barajı'nın sularının çekilmesiyle yapım sırasında sular altında kalan mezarlar ortaya çıktı. Bu durum, vatandaşlara yakınlarının mezarlarını ziyaret için fırsdat verdi.

Baraj suları çekilince mezarlık ziyaretleri başladı

 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 10 yıl önce yapılan baraj nedeniyle yakınlarının mezarları su altında kalan vatandaşlar, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan mezarları ziyaret etmeye başladı.

Hamzabey Mahallesi’nde elektrik üretiminde kullanılmak üzere 10 yıl önce Boğazköy Barajı yapıldı. Barajın yapılmasıyla birlikte 3 mezarın bulunduğu arazi, sular altında kaldı.

Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca'nın türbesinin de yer aldığı Hamzabey Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, baraj kapaklarının açılıp, suların çekilmesiyle ortaya çıkan yakınlarına ait mezarları ziyaret etmeye başladı.



Vatandaşlar, mezarları sular altında kaldığında, yakınlarına dua etmek için sandalla baraj sularına açılıp, kıyıdan yaklaşık 500 metre uzağa gitmek zorunda kalıyorlardı. Aşırı sıcakların da etkisiyle elektrik üretimi için baraj kapaklarının açılması, mezarlarla birlikte eski mahalle köprüsünü de ortaya çıkardı.



"RAHATLIKLA MERHUMLARIMIZA DUA EDİYORUZ"

Yakınlarının mezarlarına artık, rahatlıkla geldiklerini söyleyen Hamzabey Mahallesi Muhtarı Sadullah Arda, "Sonbahar ve kış aylarında mezarlıklarımız sular altında kalıyor. Biz de bazen dua etmek için can yeleklerimizi giyip, sandalla mezarlara yakınlaşarak dua ediyoruz. Aşırı sıcaklar ve baraj kapaklarının açılmasıyla şu an itibariyle sular çekildi ve mezarlar ortaya çıktı. Şimdi rahatlıkla gelip merhumlarımıza dua ediyoruz" dedi.
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