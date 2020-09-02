banner480
banner69
Yunuslarda beşi bir arada
Yunuslarda beşi bir arada
21 0
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
14 0
 
Caydırıcı cezalar şart
Caydırıcı cezalar şart
34 0
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
279 0
Girne’de Altın performans
Girne’de Altın performans
29 0
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
31 0
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
35 0
banner460

Yunuslarda beşi bir arada

banner476

Yunuslarda beşi bir arada
K-PET 1. Liginde mücadele eden Gençler Birliği A Takımına 5 yeni oyuncu transferi gerçekleştirdi.
Cenker Yazar - Yenicami Ağdelen Spor Kulübünden kiralık, Yıldıray Fenercioğlu - Dumkupınar Spor Kulübünden kiralık, Emre Aktaş - Mesarya Spor Kulübünden kiralık, Aziz Topel Doyuran - Mağusa Türk Gücü'nden kiralık, Halil Türen - Mesarya Spor Kulübü'nden bonservesili olarak kırmızı siyahlıların kadrosuna katıldı.
Gençler Birliği'nin transferleri bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda, başkan Rifat Berkel eşliğinde resmi imzaları attılar.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.