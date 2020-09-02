Yunuslarda beşi bir arada

K-PET 1. Liginde mücadele eden Gençler Birliği A Takımına 5 yeni oyuncu transferi gerçekleştirdi.
Cenker Yazar - Yenicami Ağdelen Spor Kulübünden kiralık, Yıldıray Fenercioğlu - Dumkupınar Spor Kulübünden kiralık, Emre Aktaş - Mesarya Spor Kulübünden kiralık, Aziz Topel Doyuran - Mağusa Türk Gücü'nden kiralık, Halil Türen - Mesarya Spor Kulübü'nden bonservesili olarak kırmızı siyahlıların kadrosuna katıldı.
Gençler Birliği'nin transferleri bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda, başkan Rifat Berkel eşliğinde resmi imzaları attılar.
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