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Bankaya çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi

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Yozgat'ta kent merkezinde özel bir bankanın şubesine gelen inşaat işçisi Soner Keskin, çamurlu ayakkabılarını kapı önüne bırakarak içeri girdi

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Bankaya çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi
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Yozgat merkezde bir inşaatta işçi olarak çalışan Soner Keskin, dün sabah saatlerinde işlem yapmak için banka şubesine gitti. Çalıştığı inşaattan direkt bankaya geldiği için ayakkabıları çamurlu olan Keskin, bankayı kirletmemek için ayakkabılarını dışarıda bırakarak çoraplarıyla içeriye girdi. Keskin, banka şubesinde işlemini gerçekleştirdikten sonra ayakkabılarını giyerek işinin başına döndü.
Banka çalışanlarına zahmet vermemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardığını belirten inşaat işçisi Keskin, “Ayakkabılarım çamur olduğu için ve bankayı kirletmemek için ayakkabılarımı çıkardım. Başka insanlara da zahmet vermemek için çıkardım. Ben de emekçiyim emekçi insanın halini anladığım için ayakkabılarımı çıkardım” dedi.
 
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