Babaanne ve torunu torbacılıktan tutuklandı

Karaman'da polis ekipleri, babaanne Z.K. ve kızı A.K. ile M.K. adlı erkek torununun, uyuşturucu sattığı yönünde bilgi aldı. Aileyi takibe alan ekipler, önceki sabaha karşı operasyon düzenlendi. Z.K., A.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Evdeki aramada 115 gram bonzai, 640 gram bonzai yapımında kullanılan aseton ham maddesi, 22 sentetik hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 145 lira ele geçirildi.

Babaanne ve torunu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Bir hafta önce doğum yaptığı belirlenen A.K.’ye ise ev hapsi cezası verildi.

