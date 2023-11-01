Vicdanları yaralayan görüntü

Afyonkarahisar’da bir ilkokulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlanan gösteride “dikkat eksikliği” olduğu gerekçesi ile bir öğrenci gösteri grubundan çıkarılıp köşede ayrı tutuldu

Afyonkarahisar’da bir ilkokulda yaşanan olay vicdanları yaraladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlanan gösteride bir çocuk kenarda bekletildi.

İddiaya göre, sınıf öğretmeni Ş.Ş., öncülüğünde 24 kişilik sınıf tarafından gösteri hazırlandı. Çocuklar üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının oldukları tişörtler ile sahneye çıktı.

Gösterinin başlayacağı anda ise sınıf öğretmeni büyük bir skandala imza atarak dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürdüğü M.E.T.’yi gruptan ayırıp merdiven girişindeki kısma götürdü.

Daha sonra çalan müzik eşliğinde sınıf gösterisini sundu. Bu sırada adeta ötekileştirilerek sınıftan ayrılan M.E.T., ise ellerini önüne bağlayıp, üzgün bakışlarla gösteri sunup katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izlemekle yetindi.

Durumu fark eden anne, öğretmene çocuğunun neden gösteride yer aldığını sorması üzerine ise ‘ilgisiz anne ve babanın çocuğu, sizin çocuğunuz disleksi’ cevabını aldı...

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi olay ile ilgili inceleme başlattıklarını ifade etti.

