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Atatürk büstüne baltalı saldırı

Manisa Şehzadeler'de Cumhur Ö. adlı şahıs, baltayla Atatürk büstüne saldırdı. Gözaltına alınan saldırgan, ifade verdikten sonra serbest kaldı

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Atatürk büstüne baltalı saldırı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Cumhur Ö., elindeki baltayla Atatürk büstüne saldırdı. Gözaltına alınan Cumhur Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.  
Olay, önceki akşam saat 20.30 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cumhur Ö. meydanda oturanlara  "Siz puta mı tapıyorsunuz?" diye bağırıp, elindeki baltayla mermer kaidedeki Atatürk büstüne saldırdı.
Mahalleli araya girip, Cumhur Ö.'nün elinden baltayı aldı. Durum polise bildirildi. İhbarla gelen ekipler, Cumhur Ö.'yü gözaltına aldı. Cumhur Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Mahalle halkından Ali Şimşek, "Elinde baltayla geldi. Bize 'Siz bu kefereye, puta mı tapıyorsunuz?' diyerek büste vurmaya başladı. Elinden baltayı alarak, büste daha fazla zarar vermesini önledik" dedi.
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