YouTube’dan yayınladığı videolarda dile getirdiği iddia ve itiraflarla Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açan suç örgütü lideri Sedat Peker “Artık beni öldürmeden kurtuluşunuz yok” dedi



Suç örgütü lideri Sedat Peker, video serisinin 9’uncusunu yayımladı. “Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz” başlığıyla yayımlanan videoda, TC İçişleri Süleyman Soylu’nun sigorta şirketinin 57 kat büyüdüğünden bahseden Peker, ”Ben yurtdışına gitmeden önce odanda misafir ettin. Sezgin Baran Korkmaz’ı, Soylu, yurtdışına kaçırdı” iddiasında bulundu.

BELEDİYEDE RÜŞVET SİSTEMİ

Belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet olayını anlatan Peker, ”Parayı belediye başkanları aldım olmasın diye, dernekler üzerinden para yatırıyorlar. Tanıdıkları 100 bin TL’lik işi 1 milyon fatura kestirip, geri kalanını cebe atıyorlar” dedi.

SOYLU İDDİASI

Soylu’nun sigorta şirketine değinen Peker, ”Şirketin yüzde 5 bin 700 büyümüş. 57 kat büyümüş. Erdal baba araba getirdiğinde 20 sene önce, sigortalattığında Erdal baba diyordun. Şimdi Erdal baba lazım değil ki… Bütün holdingler sende. Yahu seni bugün Allah’a yemin olsun iğnenin deliğinden geçireceğim. Bugün senin son günün. Yüce Divan’a gideceksin, yargılanacaksın. Seni bitireceğim. Madem ben suç örgütü lideriyim, yurt dışına çıkmadan önce odanda misafir ettiğin, dur oraya geleceğiz, Süleyman bekle beni. Ben yurtdışına gitmeden önce odanda misafir ettiğini anlatacağım” ifadelerini kullandı.

‘OĞLUMA ÇATAL FIRLATTIM!’

Küçük oğluna kardeşlerini ağlattığı fırlattığı çatalın saplanmasından bahseden Peker, “Ufak erkek oğlum Boğaçhan 10 yaşındaydı, şimdi 12 yaşında. Kardeşlerini ağlatmış. Sinirlendim o an elimde çatal vardı, onu fırlattım. Annesi Muğlalı kibar bir insan, bizim gibi vahşi değiller. Çatal tabii saplandı. Annesinin aklı yerinden gitti. Boğaçhan ‘Ben senin oğlun değil miyim?’ dedi. İlk kelimem ‘Bir daha onları ağlatırsan, seni öldürürüm’ dedim. Erkek çocuklarında baba olduğumu hissetmedim, kız çocuklarımda baba olduğumu hissettim” dedi.

SADAT ile ilgili iddialarını tekrarlayan Peker, “Onların da kafası karışık, her şey planladığım gibi işliyor. Dakika, dakika her şeyi planladım. Bütün riskleri planladım. Allah belanızı verdi. Artık beni öldürmeden kurtuluşunuz yok. Bir de diyorlar ‘Türkiye’den MİT gelecek’ niye MİT’teki kardeşlerimizi katıyorsunuz? Kendinize güveniyorsanız, siz gelin. Siz hepiniz, ben tek hadi gelin. Bizim MİT’le ne işimiz var? Ben devletin aleyhinde ne söyledim? Devletin içinde yer almayan bir kuruluş SADAT, şu anda orada yapılan ticaret ve silahlar… ” ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM’IN OĞLU

Binali Yıldırım’ın oğlundan bahseden Peker, ”Sayın Başbakan… Senin oğlunu korumana gerek yok ki. 15 senede kaç milyar dolarlık servet yapmış. Sadece Hollanda ayağını biliyoruz. Hollanda devleti açıkladı diye… Senin çocuğun gerizekalı mı bırak o konuşsun” dedi.

10 BİN DOLAR İDDİASI

Peker, ”Benim 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok ama daha çok yolladıklarım var. Bana 10 bini doları nasıl yakıştırdınız. Ben aç, açıkta kalırım yine herkesten fazla veririm. Hani diyorlar ya bunu açıkla diye. Ben kimseye 10 bin dolar vermedim ama daha büyük paralar yolladım. Çanta çanta” ifadelerini kullandı.

METİN KÜLÜNK AÇIKLAMASI

Şimdi Metin Külünk’ten konuşacağız diyen Peker, ” Metin ağabeyden. Metin abi beni telefondan aradı, Biden beni Erdoğan’a karşı… Ya dedim abi ne diyorsun sen, Biden işi gücü bırakmış Sedat Peker’i mi bekliyor, hepten delirdik, vallahi delirdiler. Adamlar dünyayı yönetiyor, onun devlet başkanı Sedat Peker’i mi bilecek. Benim kendi meselem var. Beni sakinleştirdi, konuştu konuştu. Sonra benim yanımdan ayrıldı, beni itibarsızlaştırmak için kurulan mafyalar var, tecavüz hikâyelerini kurgulayan puştlar var ya, onlar var, vekiller var, devletten adamlar var. Özel adamları ama fındık kadar beyinleri var. O yüzden Metin ağabeyi konuşacağız. Beni tolda bırakanı rezil edeceğim, ha Metin ağabeyi rezil etmeyeceğim, ne yaşadık onu anlatacağım” ifadelerini kullandı.

‘AKP’NİN DAĞITTIĞI KAHVELER BENİM’

Peker, ”Bana pislik mafya diyorlar ya, Ak Parti’nin seçim zamanı dağıttığı kahveler var ya, seçim zamanı. Hepiniz içtiniz, Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi, benimdi o, hani ben pislik mafyaydım. Ulan onlarca milyon liralık kahveyi benden siz alıp dağıtmadınız mı her yerde. Lan bir lira mı verdiniz, verdiyseniz hani fatura. Lan size yazıklar olsun” dedi.

‘SEÇİM ZAMANI ARABASINA PARA BIRAKIRDIM’

Peker, ”Metin ağabeyle, Ömer Külünk diye bir yakını var mesela, nasıl ilişkimiz onu anlatayım. Tefeciler benim yeğenimin yerini almış, o zamanın parası bugünün 1,5 milyon lirası, tefecilerle bir konuşsan şey yapsa. Ya dedim Metin ağabey, ben ismimi unutturmaya çalışıyorum, o onu arayacak, o onu arayacak sanki ben tahsilat yapıyormuşum gibi. Dedim ağabey kaç para ben vereyim. O konuda ismi geçen bir iki iş adamı arkadaş var, biz ödeyelim dedik. İş para ödemeye gelince bir tek ben ödedim, tapuyu aldık verdik. Biz para verdik mi böyle veririz. Almanya’daki o dernekler var ya, onlara rica ederdi para yollar mısın diye, el altından onlara para yollardım. Ama öyle her ay giden 10 bin yok, seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdım. Ya şimdi ben böyle deyince bizim diğer milletvekili tanıdıklar, lan bizi de, lan oğlum biz kimseyi söylemeyiz. Ama Biden miden gel film yap, sonra beni karalama kampanyasına abilik yap. İstesem gömmek için evet verdim derdim ama 10 bin değil çok daha fazlasını verdim” dedi.



GAZETEYİ BASTIK. YILDIRIM DEMİRÖREN "750 MİLYON DOLAR ALDI, GERİ ÖDEMEDİ"

Sedat Peker, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ile ilgili şunları söyledi:

"Bizim Pamukören var ya, şimdi biz gazeteyi (Hürriyet) bastık, Aydın Doğan kargaşalardan korktu, verdi yerleri. 750 milyon dolara. Aslında bir tanesi o kadar para ederdi. CNN, kanal, Hürriyet, Milliyet hepsini aldık. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Ziraat Bankası kimin devletin, devlet kimin sizin. Siz patronsunuz, vergi veriyorsunuz ya. Devletten 750 milyon dolar kredi aldı, hiçbirini ödemedi. Ana parayı bırak faizlerini bile ödemedi"

“TAYYİP ABİ NİYE ALAMIYOR BUNU’

Peker, ”Paramount Otel var. Sahibi kim, Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de ABD’de de aranıyor. Bu adamın otelinde kimler var. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esad Toplu, o kadar rahatlar ki sıfır X5 ile işe gidiyor. Tayyip abi niye alamıyor bunu. Onu da anlatacağım” dedi.

Peker, ”Başka, bunun eski koruması, kendi korumasıydı, onu koruma dair başkanı yaptı. Kim, Ekrem Güler, kim Silivri’deki genç emniyet müdürünün intihar etmesine neden olan canavar hain, bunalıma soktu, kafasına sıktı. Veysi Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak, bunlar tatil ekibi. Bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina vardı ya, el konulan, şimdi de otele el koyuyorlar. Sezgin Baran Korkmaz, en son Mübariz de demişti, sendeki belgeler benim şirketim ama bende yok demişti, bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım deme, patlatırım rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende, hangi hakimler savcılar. Siz aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani lan faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura” diye sordu.

‘KORKMAZ’I SÜLEYMAN SOYLU YURTDIŞINA GÖNDERDİ’

Peker, ”5 Aralık Resul Holoğlu, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı telefon açıyor Korkmaz’a. Sezgin Baran Korkmaz kim ABD’de aranıyor. İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor. Saat 10.30, 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna ‘Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak’ diyor. Yukarısı da Tayyip abi. Amerika’dan da büyük para gelmiş diye herkes biliyor ya.. Bütün kayıtlar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık’ta yurtdışına gidiyor. İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı’nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor.

Bu 45 milyonu kabul etti ya Sezgin Baran, ne yapsın devlet var karşısında. Oteli de istediler. Böyle bir namussuzluk olur mu? Siz muhaliflere baskıyı kuracaksınız, 5 Aralık’ta Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı’na geldi mi kamera kayıtlarını çıkarın. 6 Aralık’ta yurtdışına çıkmış mı? Sezgin Baran Korkmaz bakıyor her şey elden gidecek, dönmüyor. 28 Aralık’ta operasyon yapıyorlar. 29 Aralık da 45 milyon doların ödenme günü, haciz olacak o gün. Karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi.. Ben olayı toparlayayım diye arayan da bu Veysi. Aranan adamın oteline gidip kalıyorsun, onbinlerce, yüz binlerce euro hesap hiçbiriniz ödemiyorsunuz sonra adamı gasp ediyorsunuz. Mehmet Ağar’dan öğrenmiş bu taktiği. Siz bu adamın arkadaşı değil misiniz? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı izin vermiyor, Cumhurbaşkanına gidiyor, haberiniz varmış. Haberim yok diyor. Hangi savcı hangi hakim kaldı hepsinin listesi bende” dedi.