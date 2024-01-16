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Armağan Çağlayan döner fiyatlarına isyan etti

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Armağan Çağlayan döner fiyatlarına isyan etti
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YouTube kanalında yaptığı programlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan son olarak döner fiyatlarına gelen zamma sitem etti.
X hesabından gittiği dönercideki menüyü paylaşan Çağlayan, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!" ifadelerini kullandı.
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