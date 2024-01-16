Armağan Çağlayan döner fiyatlarına isyan etti

YouTube kanalında yaptığı programlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan son olarak döner fiyatlarına gelen zamma sitem etti.X hesabından gittiği dönercideki menüyü paylaşan Çağlayan, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!" ifadelerini kullandı.