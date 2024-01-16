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“Çevreye verdiğimiz önem bu mu?”

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“Çevreye verdiğimiz önem bu mu?”
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Ayaklı Gazete’ye Girne bölgesinden ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, tüm uyarılara ve cezalara rağmen çevrenin kirletilmeye devam edildiğini söyleyerek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla isyan ettiler.
Fotoğrafta görülen yerin Karakum’daki Zeyko Yağ Fabrikası’na giden yolun bulunduğu bölge olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, eskiden buralarda halkımızın yürüyüş yaptığını ancak yürüyecek yol kalmadığını zira orada inşaat atıkları ve çöplerin olduğunu kaydettiler.
Buraya çöp veya inşaat molozlarının atılmasına kimin izin verdiğini sorgulayan vatandaşlarımız “Güzelim çevremiz ve doğamız bu şekilde azar azar yok oluyor ve yetkililer de buna göz yumuyor” dediler.
Bir turizm bölgesi olarak adledilen bu bölgenin bu görüntülerle ne turist çekebileceğini ne de gelecek için umut verdiğini ifade eden vatandaşlarımız, herkesi çevre konusunda biraz daha duyarlı olmaya davet ettiler.
 
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