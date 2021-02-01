Ard arda gelen depremler birbirini tetiklemiş olabilir

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan bir deprem daha oldu.

Saat 11.35'teki depremin büyüklüğü 5,1; derinliği ise 3,42 kilometre olarak kaydedildi.

Saat 08.46'da da 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmişti. Bu depremin derinliği 20.69 kilometre olarak açıklandı.

Bölgede saat 08.03'te 4,1; saat 08.47'de 4,8; saat 09.00'da 4,7; saat 09.34'te 4,2 büyüklüklerinde deprem kaydedilmişti.

"OLUMSUZLUK YOK"

Depremlerin ardından kentte inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. AFAD, henüz bir olumsuzluk ihbarı olmadığını incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

"DİĞER FAYLARI TETİKLEMİŞ OLABİLİR"

Midilli Fayı'nda gerçekleştiği belirtilen depremleri okuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, NTV'ye değerlendirdi.

"Bölgede bu tür depremler biraz daha sürecek gibi görünüyor" diyen Sözbilir şunları kaydetti:

"Bu tür faydalarda birbirine yakın depremler olabiliyor. Aynı fay üzerinde farklı büyüklükte depremler olabilir. 2017 yılında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremle kırılmıştı. Bu fayın segmentlerinden birisi 6,6 büyüklüğüne varan deprem meydana getirebilir.

Midilli'de deprem olduğunda çok etkilenmiyoruz ama 6,5'u aştığında etkilenme olabiliyor. Aynı büyüklükteki iki depremin olmasının birkaç olasılığı var. Aynı fay üzerinde aynı büyüklükte deprem olabileceği gibi fayların birbirini tetiklemesinden de kaynaklanmış olabilir. Çünkü aynı bölgede başka faylar da var. Fayların birbirini tetikleyip tetiklemediği kısa sürede netleşir."