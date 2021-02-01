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Covid-19'un İngiltere mutasyonu maskeden bulaşabilir

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Corona virüsün İngiltere'de geçirdiği B117 mutasyonunun maskelerden bile bulaşabileceği belirtildi. İtalya'da Covid-19 mücadele gücünün başkanı doktor Bartoletti, "Virüs kendimizi korumak için aldığımız önlemlere adapte oluyor" dedi.

Covid-19'un İngiltere mutasyonu maskeden bulaşabilir
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Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınında aşı bulundu ancak virüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı.

İngiltere, Güney Afrika gibi birçok farklı mutasyonu bulunan Covid-19'a dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalya'da Covid-19'la mücadele gücünün başkanı Pier Luigi Bartoletti, ülkede de görülen Covid-19'un İngiltere mutasyonuna ilişkin önemli açıklamalar da bulundu. Doktor Bartoletti, Covid-19'un B117 mutasyonunun cerrahi maskelerden bile bulaşabileceğini söyledi.

Bartoletti, yeterince havalandırılmayan kapalı alanlarda uzun süre bulunulması halinde Covid-19'un cerrahi maskeleri aşma potansiyeli bulduğu konusunda uyardı.

FFP2 VE FFP3 TİPİ MASKE 

Doktor Bartoletti, FFP2 veya FFP3 tipi maskeler kullanıldığında bu riskin olmadığını belirtti. 

Bartoletti, "Virüs kendimizi korumak için aldığımız önlemlere adapte oluyor. İngiltere mutasyonu daha güçsüz bu da onu daha az ölümcül yapıyor ama bundan dolayı çok daha fazla kişiye bulaşıyor" dedi.

Doktor Bartoletti, "Henüz elimizde bilimsel bir kanıt yok ancak virüsün gittikçe daha fazla yayıldığını farkettik" ifadelerini kullandı. Pier Luigi Bartoletti, kasım ayıyla karşılaştırıldığında çok daha fazla gencin Covid-19'a yakalandığını aktardı.

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