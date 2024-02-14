Antalya’yı sel vurdu

Antalya'da gece yarısı başlayıp, sele dönüşen sağanak can aldı

Antalya kent merkezinde önceki akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.Sel, can kaybına da neden oldu.Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Ölü bulunan kişinin 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu öğrenildi.6 İLÇEDE EĞİTİME ARASel nedeniyle kentte 6 ilçede eğitime ara verildi.Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik'te dün okullar tatil edildi.Öte yandan bu ilçelerde görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelinin 1 gün idari izinli sayıldığı, merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı,ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.Antalya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların eğitime hazır olamayacağından, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime bugün de ara verileceğini açıkladı.TC İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kepez'de 12 saatte metrekareye 330 kilogram yağış düştüğünü anlatan Karaloğlu, Muratpaşa'ya 242, Döşemealtı'na 91,8 kilogram yağış düştüğünü dile getirdi.