Ayaklı Gazete’ye bazı fotoğraflar yollayarak ulaşan bir çiftçi vatandaşımız, fotoğrafta görüldüğü gibi çiftçilerin ekinlerine attıkları ilaçların poşetlerini ve plastik şişelerini doğada gelişi güzel bıraktıklarına dikkat çekerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştı.

Duyarlı çiftçi vatandaşımız fotoğrafları bizlerle paylaşarak çiftçilere şöyle seslendi:

“Değerli çiftçi abilerim, kardeşlerim.

Konumun neresi olduğunun bir önemi yok, ancak kullandığımız ilaç şişelerini lütfen doğada bırakmayın. İçerisinde kalan ilaçlar, hayvanlarımıza zarar vermek yanında yer altı kaynaklarına karışmaktadır. Ayrıca plastikler ovada çürümeyerek yüzyıllar boyunca tamamen zarar vermeye devam edecektir.

Evinize getirip biriktirip imha edelim. Resimlerin birisi ovada bulduklarım, diğeri ise benim hepsini kendi ambarımda toplayarak imha ettiklerimin kanıtıdır..

Doğamıza iyi bakalım ki bulalım oda bize baksın. Doğamızı göz göre göre zehirlemeyelim

Bu arada bunların hepsini imha etmek üzere topladım…”

