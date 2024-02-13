Antalya yine sele teslim

Antalya’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, seli beraberinde getirdi. Yollarda su birikintilerinin oluştuğu kentte, çok sayıda araç suya gömüldü. Kepez’de alt geçitte mahsur kalan araçta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kentteki 6 ilçede eğitime bugün ara verildi. Kentteki şiddetli yağışın yarın da sürmesi bekleniyor. Antalya’nın yanı sıra Isparta ve Burdur ile Muğla’da da yarın şiddetli yağış beklentisi var

Antalya kent merkezinde dün akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sel, can kaybına da neden oldu.

Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ölü bulunan kişinin 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu öğrenildi.

6 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Sel nedeniyle kentte 6 ilçede eğitime ara verildi.

Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik'te bugün okullar tatil edildi.

Öte yandan bu ilçelerde görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelinin 1 gün idari izinli sayıldığı, merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

MOTOKURYELERE YASAK

Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı,

ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildi. Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürümüz Antalya'ya intikal etti. 989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

4 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Antalya’ya gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı Münir Karaloğlu, kentte yarın da şiddetli yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

“Yarın da Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da turuncu kod devam ediyor.” diyen Karaloğlu, “Vatandaşlarımıza da çağrımız, uyarılara lütfen uysunlar. Mecbur olmadıkça tehlike arz eden bölgelere girmesinler.” ifadelerini kullandı.

ANTALYASPOR KAFİLESİ ALANYA'YA İNEBİLDİ

Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na indi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir." bilgisi verildi.

Öte yandan Antalya Havalimanı'nda olağanüstü bir durumun olmadığı, hava trafiğinin devam ettiği bildirildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

KEPEZ'E 304,9 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 24 saatte ilçelerden Kepez'e 304,9, Muratpaşa'ya 233,9, Konyaaltı'na 129,2, Serik'e 106,9 ve Kemer'e 80,2 kilogram metrekare başına yağış düştü.



Şubatta uzun yıllar ortalama yağış miktarının 112,7 kilogram olduğu ve en fazla yağışın 2009'da 427,6 kilogram olarak ölçüldüğü bildirildi.



Yağışın gece yarısına kadar aralıklı gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Tonguç Alt Geçidi ve Opera Kavşağı'ndaki su baskını nedeniyle 30 civarında araç yolda kaldı, bazı araçlar iş makinesi ve çekici yardımıyla yol kenarlarına alındı. Suda sürüklenen çok sayıda araçta hasar oluştu.

Aracı suda kalan servis sürücüsü İbrahim Baykuşlar, AA muhabirine, otele işçi taşıdığını ve yağış nedeniyle suda mahsur kaldığını söyledi.

İtfaiyeyi arayarak yardım istediklerini belirten Baykuşlar, "İşçiler araçtan inemiyor. 4 saattir suda kaldık. Burası sürekli böyle oluyor, en azından bir önlem almaları lazım. Araç trafiğine kapatmaları lazım. Birçok araç yolda kaldı." dedi.

Güneş Mahallesi'nde bazı sitelerin zemin katındaki dairelerde su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalanlar ekipler tarafından botlarla tahliye edildi.

İş yerini su basan Nasuh Çağıl, itfaiyeyi çağırdıklarını ancak gelen olmadığını ifade ederek, "İki dükkanım var hepsini su bastı, insanlar işe gidemedi araçlarında mahsur kaldı." diye konuştu.

Evini su basan Barış Samuray, evinin içinde yaklaşık bir metre yüksekliğinde su olduğunu ve bütün eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

Ayşenur Kaçakçı da saat 03.00'ten itibaren etkili olan yağışta zemin kattaki evinin su altında kaldığını belirtti. Zemin katlara giremediklerini ifade eden Kaçakçı, tüm eşyalarının su içinde yüzdüğünü ve ekiplerden yardım beklediklerini kaydetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde de çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı binaların birinci katına kadar su dolması nedeniyle binadakiler mahsur kaldı.