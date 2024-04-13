Antalya'da teleferik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Antalya'daki teleferik kazasında havada asılı kalan 19 kabindeki 137 kişinin kurtarıldığı, 5 kabindeki 29 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, helikopterler eşliğinde kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Saat 11.45 itibarıyla 19 kabindeki 56'sı helikopterle 137 kişinin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "Tahliye edilenlerden 9'unun ambulansla hastaneye sevki gerçekleşmiş, tedavilerinin ardından 7 kişi taburcu edilmiştir. Havada asılı bulunan 5 kabinde 29 kişi için tahliye çalışmaları devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından AS-532 Couger tipi helikopterin de görevlendirildiği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri teleferik kazası için görevlendirildi

Teleferik kazasında hayatını kaybeden avukat tatil için Antalya'daydı

Öte yandan, Antalya'daki teleferik kazasında yaşamını yitiren avukat Memiş Enes Gümüş'ün ailesiyle Ramazan Bayramı tatili için Antalya'da bulunduğu belirtildi.

Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde dün direklerden birinin devrilerek çarptığı kabinin parçalanması sonucu düşerek hayatını kaybeden 54 yaşındaki Gümüş'ün cenazesi dün akşam saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Gümüş'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Aynı kabinde bulunan ve olayda yaralanan eşi Kezban, çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş'ün (14) de tedavileri sürüyor.

Gümüş'ün akrabası Selim Sarıaslan, AA muhabirine, kuzeninin ailesiyle Söke'de yaşadığını ve avukatlık yaptığını söyledi.

Kezban Gümüş'ün ise Bağarası Mahallesi'ndeki Hürriyet Ortaokulunda öğretmenlik yaptığını belirten Sarıaslan, "Memiş, halamın oğlu. Bayram tatili için Antalya'daki akrabalarının yanına gittiler. Tatil yaptıkları sırada teleferiğe binmişler. Maalesef kazada halamın oğlunu kaybettik. Eşi ile çocukları hastanede. Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik." diye konuştu.

Sarıaslan, cenazenin Bağarası Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceğini kaydetti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dün, devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.Yaralıların tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle yapıldı.Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı.Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı ve çevre illerdeki kurtarma ekiplerinden destek istendiği bildirildi.137 KİŞİ KURTARILDITürkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasından etkilenen kişilerin acil ihtiyaçlarını gidermek için 15 kişilik psikososyal destek (PSD) ve Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekibinin görevlendirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kazanın ardından 15 kişilik PSD ve ASYA ekibini sahaya yönlendirildi.PSD ekipleri tarafından alanda yakınlarını bekleyen vatandaşlara psikolojik ilk yardım verilirken, ASYA ekiplerince de vatandaşların çeşitli ihtiyaçları gideriliyor.