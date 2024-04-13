Tatar, Kalkanlı Yaşlı Bakımevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kalkanlı Yaşlı Bakımevini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kalkanlı Yaşlı Bakımevinde yaşlılarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Tatar, yaşlıların Ramazan Bayramlarını kutladı.
Ziyarette ayrıca Mehmet İslamoğlu, müzik dinletisi sundu.
Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretinde Sosyal Hizmetler Daire Müdürü Alev Ecevit eşlik etti.
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