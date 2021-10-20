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Ankara'da MTA yerleşkesinde doğalgaz patlaması

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Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde patlama meydana geldi. Bölgede doğalgaz kesilirken, patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmadığı belirtildi.

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Ankara'da MTA yerleşkesinde doğalgaz patlaması
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Ankara’da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bahçesinde doğalgaz patlaması meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yaşanan doğalgaz patlamasının ardından çıkan alevlere müdahale edilerek söndürüldü. 

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, güvenlik güçleri bölgede önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı.

VALİLİK: CAN KAYBI YA DA YARALI YOK
 

Ankara Valiliği'nden gelen açıklamada, herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğalgaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır" denildi.

MTA'DAN AÇIKLAMA

MTA Genel Müdürlüğü tarafından ise Twitter'dan, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Olaya müdahale edilmekte olup, kontrol altına alınmıştır" açıklaması yapıldı. 

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