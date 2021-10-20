Avustralya'da 16 cm çapında dolu yağdı

BOM açıklamasında, "Central Queensland çok soğuk, kuru hava, sıcak ve nemli havanın bir kombinasyonuna sahipti" açıklamasında bulunurken, "Bu gök gürültülü fırtınalar geliştikten sonra, atmosfer aşırı derecede kararsızdı ve bu da yerçekimi doluyu yere indirmeden önce dolunun büyümeye devam etmesine izin verdi" ifadelerine yer verdi.