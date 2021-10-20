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Avustralya'da 16 cm çapında dolu yağdı

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Avustralya'nın kuzey doğusunun bazı bölgelerinde 16 cm çapındaki büyük dolu taneleri camları ve güneş panellerini parçaladı. Fırtınanın etkisini sürdüreceği tahmin edildiğinden yerel halk dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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Avustralya'da 16 cm çapında dolu yağdı
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Avustralya’da, bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük dolu tanesinin yağdığı açıklandı.

Ülke meteoroloji bürosu tarafından yapılan açıklamada, bu hafta Avustralya'nın doğu kıyısına rekor büyüklükte dolu yağışı düştüğü belirtildi.

Avustralya'da 16 cm çapındaki 'tespit edilen en büyük’ dolu yağdı - 2

Yağan dolu tanesinin greyfurttan daha büyük olduğu belirtilirken, Queensland eyaletinin bazı bölgelerinde camları ve güneş panellerini kırdığı aktarıldı.

Avustralya'da 16 cm çapındaki 'tespit edilen en büyük’ dolu yağdı - 3

Meteoroloji Bürosu (BOM), Brisbane'in 954 km kuzeyindeki Mackay'ın kuzeyindeki Yalboroo bölgesinde sert bir fırtına görüldüğünü ve 16 cm çapında rekor boyutlu dolu taneleri getirdiğini söyledi.

Avustralya'da 16 cm çapındaki 'tespit edilen en büyük’ dolu yağdı - 4

BOM, dev dolu tanelerinin çok nadir görüldüğünü ve yalnızca belirli koşullar altında oluştuğunu vurguladı.

Avustralya'da 16 cm çapındaki 'tespit edilen en büyük’ dolu yağdı - 5

BOM açıklamasında, "Central Queensland çok soğuk, kuru hava, sıcak ve nemli havanın bir kombinasyonuna sahipti" açıklamasında bulunurken, "Bu gök gürültülü fırtınalar geliştikten sonra, atmosfer aşırı derecede kararsızdı ve bu da yerçekimi doluyu yere indirmeden önce dolunun büyümeye devam etmesine izin verdi" ifadelerine yer verdi.

Avustralya'da 16 cm çapındaki 'tespit edilen en büyük’ dolu yağdı - 6

Meteoroloji Bürosu, en büyük dolu tanesi rekorunun 2020'de Queensland'deki bir fırtına sırasında kaydedildiğini belirtirken eyaletin bazı bölgeleri için şiddetli bir fırtına uyarısı yaparak fırtınaların eyaletin doğu bölgelerine yayılmasının beklendiğinin altını çizdi.

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