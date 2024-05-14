Ankara'da Kıbrıs ve Çözüm Vurgusu

Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde görülen yumuşamaya dün Ankara'da yeni bir halka eklendi. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Beştepe'de görüştü, Türkiye ile Yunanistan arasında çözülemeyecek sorun olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorunları diyalogla çözeceğiz" dedi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de, "Bu olumlu gelişmeleri devam ettirmek istiyoruz." dedi



Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türkiye ve Yunanistan bayrakları önünde tokalaşarak poz verdi. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Miçotakis, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İki lider görüşmelerin tamamlanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan ile Türkiye arasında çözülemeyecek sorun olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Hedefimiz ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sayın başbakanla biraz önce dar kapsamlı son derece verimli, samimi, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ikili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. Geçtiğim yıl 6 milyar dolar olan ikil ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefi için çalışıyoruz.

Deprem kuşağında yer alan ülkelerimiz tabii afetler karşısında komşuluk hukukunu hep yerine getirmiş, birbirinin yardımına ilk koşan ülkelerden olmuşlardır. Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında mutabakat zaptı bu konulardaki ahdi zeminimizi sağlamlaştırmıştır.

Komşumuz ve NATO müttefikimiz

Görüşmelerimizde Gazze'de yaşanan soykırım başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunduk. İsrail yönetimi ateşkes çağrılarına kulak tıkadığı gibi destekçilerine dahi meydan okumaktan geri duymuyor. Doğudan batıya bu zulme ortak olmayalım çağrısıyla her hafta meydanları dolduran tüm insanları buradan bir kez daha selamlıyoruz. BM Genel Kurulu'nun Filistin'in tam üyeliği konusunda aldığı karar, Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne haiz Filistin devletinin tesisi olduğunu görülmüştür.

Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya, Filistin devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Komşumuz Yunanistan'ın da katliamın durdurulması amacıyla yürütülen çabalara destek olmasını bekliyoruz. Yunanistan'la aramızda çözülemeyecek büyüklükte bir sorun olmadığına dair inancımı paylaşmıştım. Bu bir süreçtir. Daha fazla netice vermesi için titizlikle ilerletilmesi gerekir.

Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarımızı açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz."

"HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'in "Hamas terör örgütüdür" sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum. Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş, bu topraklarının işgalinden sonra topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür." dedi.

MİÇOTAKİS: OLUMLU GELİŞMELERİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarından satır başları ise şöyle:

Bu olumlu gelişmeleri devam ettirmek istiyoruz. İki halk benim bağlandığım şekilde çok önemli bir insiyatifin meyvelerinden faydalanmaya başladı. 10 Ege adasını ziyaret edebiliyorlar. Sınır kapısında yapılan kısa bir kontrolden sonra gerçekleştirilen bir süreç. İki halkın bürokrasi ızdırabı yaşamadan bir araya gelmeleri önemli bir fırsattır.

İnsan tacirlerini durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar çok önemli sonuçlar vermeye başladı. Türkiye bu konuda çok pozitif katkıda bulundu. Biz Avrupa kararları ışığında da Türkiye'nin Avrupa fonlarından faydalanabilmeleri için çalışıyoruz.

Azınlıkların dini bir azınlık olduğunu Lozan Antlaşması çerçevesinde görebiliriz eşit vatandaşlık ilkesi ışığında Müslüman vatandaşlara Yunan devletinin iyi davrandığına inanıyorum. Müslüman azınlığın Yunanistan'ın sosyal ve kültürel yapısına katkısı çok büyüktür.

Kariye Camii'nin tekrar bir ibadet yeri olarak işlev görmesi bizim için üzüntü yaratan bir gelişme oldu.

Ukrayna ve Ortadoğu'daki gelişmeleri görüşme fırsatı elde ettik. Bizi büyük meraka düşüren gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye ile Ortadoğu konusunda bir görüş ayrılığı söz konusu. İsrail'in Gazze bölgesine girmesi. Hamas'ı Türkiye'nin değişik bir yaklaşımla gördüğünü biliyoruz. Ancak bölgede akan kanın durdurulması konusunda ikimiz de hemfikiriz.

Kıbrıs konusunda da uluslararası mevzuat ışığında bir çözüm bulmak çok önemli oldu. Yunanistan var olan zorluklara rağmen Türkiye'nin AB'ye ortaklık sürecine destek vermeye devam etmektedir.

Görüş ayrılıklarımıza rağmen kazan-kazan zemininde iş birliğine açığız.

İklim değişikliği ve deprem coğrafyaları içinde yer almamız bizi afet ve acil durum yönetimi konusunda bir işbirliğine götürüyor."



TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis 'i kabul etti.Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türkiye ve Yunanistan bayrakları önünde tokalaşarak poz verdi. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Miçotakis, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İki lider görüşmelerin tamamlanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Yunanistan ile Türkiye arasında çözülemeyecek sorun olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Hedefimiz ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:"Sayın başbakanla biraz önce dar kapsamlı son derece verimli, samimi, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ikili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. Geçtiğim yıl 6 milyar dolar olan ikil ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefi için çalışıyoruz.Deprem kuşağında yer alan ülkelerimiz tabii afetler karşısında komşuluk hukukunu hep yerine getirmiş, birbirinin yardımına ilk koşan ülkelerden olmuşlardır. Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında mutabakat zaptı bu konulardaki ahdi zeminimizi sağlamlaştırmıştır.Komşumuz ve NATO müttefikimiz Yunanistan 'dan beklentilerimizi bugün bir kez daha sayın Başbakan ile paylaştım. İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarına katkı sağlamasını bekliyoruz. Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması muhimdir.Görüşmelerimizde Gazze'de yaşanan soykırım başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunduk. İsrail yönetimi ateşkes çağrılarına kulak tıkadığı gibi destekçilerine dahi meydan okumaktan geri duymuyor. Doğudan batıya bu zulme ortak olmayalım çağrısıyla her hafta meydanları dolduran tüm insanları buradan bir kez daha selamlıyoruz. BM Genel Kurulu'nun Filistin'in tam üyeliği konusunda aldığı karar, Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne haiz Filistin devletinin tesisi olduğunu görülmüştür.Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya, Filistin devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Komşumuz Yunanistan'ın da katliamın durdurulması amacıyla yürütülen çabalara destek olmasını bekliyoruz. Yunanistan'la aramızda çözülemeyecek büyüklükte bir sorun olmadığına dair inancımı paylaşmıştım. Bu bir süreçtir. Daha fazla netice vermesi için titizlikle ilerletilmesi gerekir.Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarımızı açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'in "Hamas terör örgütüdür" sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum. Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş, bu topraklarının işgalinden sonra topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür." dedi.Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarından satır başları ise şöyle:Bu olumlu gelişmeleri devam ettirmek istiyoruz. İki halk benim bağlandığım şekilde çok önemli bir insiyatifin meyvelerinden faydalanmaya başladı. 10 Ege adasını ziyaret edebiliyorlar. Sınır kapısında yapılan kısa bir kontrolden sonra gerçekleştirilen bir süreç. İki halkın bürokrasi ızdırabı yaşamadan bir araya gelmeleri önemli bir fırsattır.İnsan tacirlerini durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar çok önemli sonuçlar vermeye başladı. Türkiye bu konuda çok pozitif katkıda bulundu. Biz Avrupa kararları ışığında da Türkiye'nin Avrupa fonlarından faydalanabilmeleri için çalışıyoruz.Azınlıkların dini bir azınlık olduğunu Lozan Antlaşması çerçevesinde görebiliriz eşit vatandaşlık ilkesi ışığında Müslüman vatandaşlara Yunan devletinin iyi davrandığına inanıyorum. Müslüman azınlığın Yunanistan'ın sosyal ve kültürel yapısına katkısı çok büyüktür.Kariye Camii'nin tekrar bir ibadet yeri olarak işlev görmesi bizim için üzüntü yaratan bir gelişme oldu.Ukrayna ve Ortadoğu'daki gelişmeleri görüşme fırsatı elde ettik. Bizi büyük meraka düşüren gelişmeler yaşanıyor.Türkiye ile Ortadoğu konusunda bir görüş ayrılığı söz konusu. İsrail'in Gazze bölgesine girmesi. Hamas'ı Türkiye'nin değişik bir yaklaşımla gördüğünü biliyoruz. Ancak bölgede akan kanın durdurulması konusunda ikimiz de hemfikiriz.Kıbrıs konusunda da uluslararası mevzuat ışığında bir çözüm bulmak çok önemli oldu. Yunanistan var olan zorluklara rağmen Türkiye'nin AB'ye ortaklık sürecine destek vermeye devam etmektedir.Görüş ayrılıklarımıza rağmen kazan-kazan zemininde iş birliğine açığız.İklim değişikliği ve deprem coğrafyaları içinde yer almamız bizi afet ve acil durum yönetimi konusunda bir işbirliğine götürüyor."