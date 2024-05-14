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Resmen kazaya davetiye

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Resmen kazaya davetiye
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir sürücümüz, geçtiğimiz gün bir köyümüzün içinde ilerlerken ara yoldan aniden önüne çıkan fotoğraftaki araç ve sürücüsüyle ilgili sitemlerini bizlerle paylaştı.
Duyarlı sürücümüz, trafikte yol güvenliğinin çok önemli olduğunu ifade ederek, sürücülerin bu konuda hassas olması gerektiğini ifade etti.
“Fotoğrafta görüldüğü bir salon araç ve bağajında bir el arabası ile benzinli bir ot biçme makinesi ile köy içinde ilerliyor. Ancak fotoğrafta tam belli olmasa bile ot biçme makinesi neredeyse 1 metre sol taraftan dışarıya sarkmış durumda. Yani tam anlamıyla suç aleti” diyen vatandaşımız bunun hangi akla uygun olduğunu dile getirdi.
Bagajın sol tarafından yaklaşık 1 metre dışarı sarkan biçme makinesinin yol kenarında yürüyen bir kişiye çarpmasının hiçten olduğunu ifade eden duyarlı sürücümüz bu yapılanın kazaya davetiye çıkarma veyahut şeytanla dans etme olduğunu sözlerine ekledi.    
 
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