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Anıtkabir’e rekor ziyaretçi

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Cumhuriyet’in 100’üncü yılı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanırken, Anıtkabir’de yeni bir rekora imza atıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’in 1 milyon 182 bin 425 kişi tarafından ziyaret edildiği açıklandı

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Anıtkabir’e rekor ziyaretçi
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kutlamalar önceki gece geç saatlere kadar sürdü.
Vatandaşların en çok ilgi gösterdiği nokta ise Anıtkabir oldu.
Anıtkabir, önceki gün ziyaretçi rekoru kırdı.
TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i 1 milyon 182 bin 425 kişi ziyaret etti.
Bu ziyaret sayısıyla yeni bir rekor kırılmış oldu.
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