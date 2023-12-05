Altın Kelebek Ödülleri, sahiplerini buldu

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan, Türkiye’nin en uzun soluklu ödül organizasyonu Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 49’uncu kez düzenlendi.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen görkemli törene ünlü isimler akın etti.
Törende 30 farklı daldan oyuncu, şarkıcı ve sanatçıya ödüller verildi. Sunuculuğunu Çağla Şıkel ile Cem Davran’ın yaptığı 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ünlü isimler Pantene Altın Kelebek'lerine kavuştu.
PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİNİ KİMLER KAZANDI?
EN İYİ KADIN OYUNCU - PINAR DENİZ ( YARGI - KANAL D )
EN İYİ ERKEK OYUNCU - SALİH BADEMCİ ( DİLEK TAŞI - KANAL D - KULÜP / TERZİ - NETFLIX)
EN İYİ DİZİ - YALI ÇAPKINI ( STAR TV )
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ - SERENAY SARIKAYA & KIVANÇ TATLITUĞ ( AİLE- SHOW TV )
PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR - ÖZGE YAĞIZ - SILA TÜRKOĞLU - SİMAY BARLAS - CANER TOPÇU
BAŞARI ÖDÜLÜ - YARGI DİZİSİ (KANAL D)
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU - ADA ERMA ( KULÜP - NETFLIX )
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU - HAFSANUR SANCAKTUTAN ( YA ÇOK SEVERSEN- KANAL D )
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU - KEREM BÜRSİN ( YA ÇOK SEVERSEN - KANAL D )
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ - YA ÇOK SEVERSEN ( KANAL D )
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU - ECEM ERKEK ( GÜZEL GÜNLER - SHOW TV )
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU - ÇAĞLAR ÇORUMLU ( AYAK İŞLERİ - GAİN )
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ( SHOW TV )
EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI - HAKAN ALTUN
EN İYİ KADIN ŞARKICI – MELİKE ŞAHİN
EN İYİ ERKEK ŞARKICI - EDİS
EN İYİ YARIŞMA - MASTERCHEF TÜRKİYE ( TV8 )
EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI - ESRA EROL'DA ( ATV ) /
EN İYİ KADIN SUNUCU - MÜGE ANLI ( MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV )
EN İYİ ERKEK SUNUCU - KENAN İMİRZALIOĞLU( KİM MİLYONER OLMAK İSTER - ATV )
EN İYİ MÜZİK GRUBU – MADRİGAL
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI – SEMİCENK
EN İYİ YÖNETMEN - KETCHE - HAKAN KIRVAVAÇ ( KIZILCIK
ŞERBETİ - SHOW TV )
EN İYİ SENARİST - MELİS CİVELEK & ZEYNEP GÜR ( KIZILCIK ŞERBETİ - SHOW TV)
EN İYİ İNTERNET DİZİSİ - KULÜP ( NETFLIX )
EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI - MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA ( TV8 )
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