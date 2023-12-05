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Bu yıl ödül alamayan Reynmen eski ödülünü çöpe attı

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Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu yıl ödül alamayan Reynmen, 2020 yılında aldığı Altın Kelebek ödülünü çöpe attı. O anların videosunu sosyal medyada paylaştı

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Bu yıl ödül alamayan Reynmen eski ödülünü çöpe attı
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Altın Kelebek'te ödül alamayan isimlerden biri olan rap şarkıcısı Reynmen, 2020 yılında aldığı Altın Kelebek ödülünü çöpe attı. Reynmen, 2020 yılında Altın Kelebek'te aldığı En İyi Şarkı Ödülü dahil birkaç ödülünü çöpe attığı anları, kahkaha emojili bir video ile takipçilerine gösterdi. 
Reynmen’in kısa sürede sosyal medyada viral olan videosu birçok kullanıcıdan sert tepkiler aldı. Reynmen'in bu yıl ödül alamadığı için bu davranışı sergilediği yorumları yapıldı. Ancak Reynmen'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
Önceki akşam sahiplerini bulan Altın Kelebek Ödülleri'nde En iyi Erkek Şarkıcı ödülünü Edis alırken, En İyi Rapçi Ödülü'nü ise Blok3 aldı.
 
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