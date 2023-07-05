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Alkol ve sigaraya büyük zam

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Türkiye’de geçen ay başında yüzde 15 oranında zamlanan sigaraya 5 lira daha zam geldi. Sigaraya gelen zamların süreceğine işaret eden Türkiye Tekel Bayileri Platformu, yüzde 25-30 oranında bir zammın da alkole geldiğini duyurdu

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Alkol ve sigaraya büyük zam
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Türkiye’de Sigara ve alkol ürünlerine bir zam daha geldi.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sene başında yüzde 15 oranında zamlanan sigaranın, haziran ayı başında 5 TL daha zamlandığını anımsatarak “Dün itibarıyla bir sigara grubuna 5 TL zam geçişi oldu” dedi.
Zam yapan sigara grubunun en ucuz sigarası 40 liraya çıktı.
Aybaş, geçen ay sigara gelen zammın ardından sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, sigaraya tekrar 5 TL zam yapılmasını beklediğini ifade etmişti.
ALKOL ZAMMI YÜZDE 30’U BULDU
Aybaş, sigaraya gelen zamların süreceğine işaret ederken bir diğer zammın da alkole geldiğini duyurdu.
Bir alkollü içki grubunun votka, viski ve tekila ürünlerine dün itibarıyla gelen zammın yüzde 25 olduğunu belirten Aybaş, bazı ürünlerde bu zammın yüzde 30’u bulduğunu söyledi.
KONYAK 6 BİN 950 LİRAYA ÇIKTI
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ise, son zamdan sonra viski fiyatlarının geldiği seviyeye dikkat çekti ve bir markanın 100 cl'lik viski fiyatının 1200 liraya çıktığını aktardı. 70 cl’lik bir konyağın fiyatı ise 6 bin 950 liraya yükseldi.
Öte yandan, mayıs ayında da rakı fiyatlarına zam gelmiş; 70’lik rakıya gelen zam oranı yüzde 7,5 olmuştu. 70’lik rakıda yılbaşından bu yana olan zam oranı ise yüzde 19 olarak gerçekleşmişti.
 
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