banner913
banner932
Dünya, 3 Temmuz'da tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı
Dünya, 3 Temmuz'da tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı
10 0
Baf’ta Kur’anlı tekbirli yürüyüş
Baf’ta Kur’anlı tekbirli yürüyüş
37 0
 
Sabahattin İsmail'e ilk ve son cevabım
Sabahattin İsmail'e ilk ve son cevabım
33 0
Merit’te Karadeniz rüzgarı esti
Merit’te Karadeniz rüzgarı esti
57 0
BİLİMFEST Kıbrıs, 10 Temmuz’da Başlıyor
BİLİMFEST Kıbrıs, 10 Temmuz’da Başlıyor
64 0
Kıbrıs Vakıflar İdaresi kiracılarına faiz affı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi kiracılarına faiz affı
16 0
YDÜ, dünya genç üniversiteler sıralamasında ilk 200 arasında
YDÜ, dünya genç üniversiteler sıralamasında ilk 200 arasında
21 0
banner964

Fiyatlar 9 kat arttı

banner476

Türkiye’de ‘abur cubur’ sepetini doldurmanın bedeli 580 TL’ye kadar çıktı. Aynı alışveriş sepeti 2014’te 62 TL’ye doluyordu

banner825
Fiyatlar 9 kat arttı
banner960
Türkiye’de vatandaş için temel gıda ürünlerine erişmek, kiraya çıkmak, araba almak hayal oldu. Kilo ile alışveriş dönemi geride kalırken, vatandaşın meyve ve sebzeyi tek tek alması bile çare olmadı. Dar gelirli için sağlıklı beslenmek de iyice zorlaştı.
FİYATLAR YERİNDE DURMADI
2014'te bilinen bir market zincirden, içinde; et, peynir, yoğurt, yumurta gibi temel gıda ürünlerinin bulunmadığı, ‘abur cubur' olarak adlandırılan ürünlerin yer aldığı bir alışveriş için ödenen 62.23 TL'lik fişin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Bugün ise aynı sepetin bedeli 9 kat artışla, 580 TL'ye çıktı. Alım gücü ürün fiyatlarıyla aynı doğrultuda artmayan vatandaşlar ise “Ülkede ucuz hiçbir şey kalmadı. Yemek, içmek en temel ihtiyaçlarımız olmasına rağmen ulaşamıyoruz.” diyerek tepkilerini gösterdi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.