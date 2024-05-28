İsrail bir kez daha kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden sivilleri katletti

Yine siviller katledildi! Kaçacak yeri kalmayan Filistinliler için Refah da cehenneme döndü

Son dakika haberi: İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ın şehir merkezine de İsrail tankları girdi. İsrail ordusu katliamını burada da devam ettirdi.

ÇADIRDAKİ SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Geçtiğimiz günlerde çadır kentteki saldırıda çok sayıda can kaybı yaşanmıştı. Çadır kampa bugün de saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 21 kişi yaşamını yitirdi.

FİLİSTİNLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇIKLADI

Filistinli sağlık çalışanlarının açıklamasına göre Refah'ın batısındaki Mawasi bölgesinde bulunan çadır kampa düzenlenen saldırıda 12'si kadın, 21 Filistinlinin hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığı bilgilere göre; BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.