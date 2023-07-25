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Adana'da arka arkaya korkutan depremler

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Adana'da arka arkaya korkutan depremler
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 10.57'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 9,06 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
AFAD, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde bu sabah saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini, depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğunu belirtmişti.
AFAD, 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirmiş, Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya ise can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmadığını açıklamıştı.
İlk depremin ardından Kozan merkezli 3 artçı deprem daha kaydedildi. Artçı sarsıntıların ikisinin 2,7 birinin ise 3,2 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
 
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