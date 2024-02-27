Acun Ilıcalı, Ronaldinho için 150 bin dolar ödemiş

Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Survivor'a konuk olan Ronaldinho, eğlenceli tavırları ve performansıyla adından söz ettirdi. Survivor'a gelmesi Brezilya basınında da gündem olan Ronaldinho'nun Ilıcalı'dan 150 bin dolar aldığı söylendi



Brezilya basınında yer alan habere göre; Acun Ilıcalı 'nın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'a geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho konuk oldu. Yarışmacılarla maç yapan Ronaldinho'nun Survivor'a gelmesi hem Türk basının da hem de Brezilya basınında gündem oldu. Ronaldinho'nun Survivor'a gelmek için aldığı para da gündem oldu.Brezilya basınında yer alan habere göre; Acun Ilıcalı 'nın Survivor'a gelmesi için Ronaldinho'ya 100 ila 150 bin dolar arasında bir miktar ödediği ileri sürüldü. Acun Ilıcalı ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ronaldinho'nun yarışmada yer almasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, "Değerli dostum Ronaldinho'nun Survivor'a ziyareti hepimizi çok mutlu etti. Kendisini en yakın zamanda bir Hull City maçında da görmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.