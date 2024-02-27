“Dilber dansı mı oruç bozuyormuş?”

Oyunculuk performansların ve Dilber'in dansıyla yayınladığı günden beri konuşulmaya devam eden İnci Taneleri dizisi, Ramazan ayı için pavyon danslarını yayınlamaya ara verdi.

Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Dilber'in pavyon dansları Ramazan ayı boyunca yayınlanmayacak.

Öte yandan İnci Taneleri Dizisi’nde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü’nün Ramazan ayı boyunca dans etmeyecek olmasına şarkıcı Hatice’den dikkat çeken bir yorum geldi: “Dilber dansı oruç mu bozuyormuş? Bilmiyorduk, öğrendik!”

