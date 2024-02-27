Acı tesadüf

Edirne'de baba ile oğlu aynı gün birkaç saat arayla vefat etti.
Alınan bilgiye göre; İstanbul istikametinden Gelibolu istikametine giden S.E. yönetimindeki TIR, Keşan ilçesi Sanayi Kavşağı üst geçidinden geçtikten sonra ana yoldan karşıya geçmek isteyen baba Enver Elatan'a (76) çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Enver Elatan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
AYNI GÜN OĞLUNU KAYBETTİ
Enver Elatan’ın, kazadan birkaç saat önce oğlu Hakan Elatan’ın da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Baba ve oğlunun cenazesi, öğle vakti Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
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