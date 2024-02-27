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9 yaşındaki çocuk silahla oynarken amcasını öldürdü

Konya'da babasının masanın üzerine bıraktığı tabancasıyla oynayan 9 yaşındaki çocuk, tetiğe dokununca amcasını vurdu. Göğsünden yaralanan 47 yaşındaki amca kurtarılamadı

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9 yaşındaki çocuk silahla oynarken amcasını öldürdü
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Konya'da bir çocuk, amcasının ölümüne yol açtı.
Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Beykoz Sokak'ta tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ş.U. (9), babası Kurtuluş U.’nun temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alarak oynamaya başladı.
Bu sırada Ş.U.'nun kazara tetiğine dokunduğu tabanca ateş aldı, mermi, odadaki amcası İzzet U.'nun (47) göğsüne isabet etti.
Aile üyelerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İzzet U. sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Ş.U. ve babası Kurtuluş U., ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
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